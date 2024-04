ŠOK ISPOVEST KAJE OSTOJIĆ! Bila je glavni akter u njegovom ubistvu: Nikad neću zaboraviti taj poziv ujutru i taj HOROR!

Katarina Ostojić Kaja otvorila je dušu i pričala o svom ljubavnom životu, porodici, poslu, a prisetila se i jednog ubistva u kome je bila glavni akter!

Naime, pevačica je pre dvanaest godina bila upletena u ubistvo tadašnjeg potpredsednika FK "Rudar" iz Pljevalja Radmila Mitrovića, koga je tada navodno zaklala njegova devojka Marija Milić zbog ljubomore prema Kaji. Atraktivna pevačica se odlično seća ovog slučaja koji joj je, kako i sama tvrdi, najgore pao od svega što joj se u životu dešavalo.

- To je takav užas bio... - počela je da se priseća Kaja u emisiji "Razotkrivanje".

foto: ATA images

- To su priče, neka nagađanja. Mi smo svi zajedno sedeli tog dana, kod tog mog pokojnog prijatelja u Crnoj Gori. Bilo je to pre mnogo godina. Bila sam u Belgiji kada je taj njen advokat počeo da priča takve gadosti po novinama. Ne znam da li mu je to bio sistem odbrane, ali bio je preglup, zaista. Mene sudija u prvom trenutku nije hteo da pozove na saslušanje, pa me ipak pozvao, jer je taj advokat toliko insistirao, da mu se sva odbrana bazirala na meni.

- Vi ste sedeli tog dana u Crnoj Gori svi zajedno. Bio je tu tvoj pokojni prijatelj, njegova devojka i ko još - upitala ju je voditeljka, na šta joj je Ostojićka odgovorila:

- Bila su još dva moja prijatelja i sedeli smo kod njih u kući preko dana. Ja sam posle otišla na nastup, oni su izašli, napili se. Nisu bili kod mene na nastupu, već sam ja nakon nastupa došla tamo gde su bili oni. Popila sam jedno piće i otišla u hotel da spavam, jer sam bila umorna i sutradan sam rano imala let. Nikada neću zaboraviti taj poziv ujutra i taj horor.

- Ona je njega bukvalno zaklala - prokomentarisala je voditeljka, što je Kaja i potvrdila:

- Da. Ali, posle sam saznala šta je negde bio razlog. Ne bih sada o tome... Ništa to neće promeniti, zato ne bih sada o tome.

- Iz njenog okruženja su tada pričali da je razlog bio navodno taj što je vara sa tobom - rekla joj je voditeljka:

foto: Dragan Kadić

- Katastrofa, mislim da je to najveća glupost. Ljudi svašta pričaju - rekla je Kaja i priznala da joj je ovaj slučaj najteže od svih pao.

Pored ove tragedije, Katarina je priznala da je ponovo odnedavno u vezi. Pričala je i o bivšim momcima Džunioru Džeku, Mateu Pavloviću, ali i hrvatskom teniseru Bornu Ćoriću. Priznala je da je bila žrtva fizičkog zlostavljaja i ispričala je da joj je jedan momak polomio arkadu. Otkrila je i zašto godinama ne razgovara sa bivšim mužem Nikolom Dragojlovićem sa kojim ima ćerku Nikolinu koja uspešno studira u Americi i radi u agenciji koja radi marketinšku kampanju Donaldu Trampu.

kurir.rs/republika/Preneo I.L.

