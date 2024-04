"KAĆA I JA VOLIMO VRELE AKCIJE POSLE RUČKA" Darko Lazić otkrio sočne detalje iz svog intimnog života: Nismo od onih parova...

Darko Lazić nedavno je otkrio da sa suprugom Katarinom radi na tome da dobiju bebu. Obično imaju intimne odnose odmah posle ručka. Folker je priznao da ga to ujedno spašava da opet ne nabaci kilažu s obzirom na to da je sada napravio pauzu s napornim treninzima u teretani.

- Kaća i ja se, kao što svi mogu da primete, odlično slažemo. Mi smo se podelili oko poslova i obaveza i uz to, odvojili smo vreme za sebe. Nismo od onih parova koji sve rade zajedno, ali se naravno ne odvajamo veći deo dana. Najviše vremena provodimo kod mene u Brestaču.

- Kaća i ja volimo da vodimo ljubav posle ručka. Već sam pričao da bih voleo da imam desetoro dece, to mi je negde i cilj. Stao sam na nekoliko, ali i to će uskoro da se promeni. Ona ima neke svoje planove pa polako, gledamo da sve lepo uklopimo. Inače, Darko je bio u žiži javnosti kada je nedavno ispričao da je do danas spavao sa oko 300 žena. Navodno je plaćao i prostitutke kad je s kolegama bio na tezgama po inostranstvu, ali se nije libio da priča javno i o tome.

- Čovek koji nije platio seks s prostitutkom za mene nije baš sav svoj! Svaki normalan muškarac je probao sve i svašta. Spavao sam i sa crnkinjama i baš su dobre u krevetu. Drugi ja smo bili u grupnjaku sa 15 žena odjednom! Svašta sam radio posle svojih nastupa, više se i ne sećam - kaže folker i dodaje:

- Bio sam lud. To je daleka prošlost i više to ne radim. Ranije sam bio sa prostitutkama, a sada imam ženu koju volim. Bitno je da se čovek nekako iživi u mladosti i onda nekako, kad i dođete u neke zrelije godine i imate više iskustva, sve dođe lepo na svoje da mesto i više niste pomahnitali.

