POTRESNA ISPOVEST PEVAČA SLAVIŠE VUJIĆA: Posle smrti supruge doživeo sam "brodolom", nisam mogao da zapevam DECENIJAMA (VIDEO)

Gost emisije Puls Srbije na Kurir televiziji bio je čovek koji je na scenu stupio davne 1987. godine, a od tada do danas boemski izneo i teret svog talenta i zadovoljstvo koje ide uz to.

"Crna golubica" je pesma koja je na neki način njegov zaštitni znak, a prošle godine održao je prvi solistički koncert nakon više od 30 godina. Sagovornik voditeljke Anastasije Čanović bio je pevač Slaviša Vujić.

Jedan od razloga zbog čega ga dugo nije bilo na estradnoj sceni je i smrt njegove supruge.

- Pa iskreno bio je to za mene jedan šok, takav brodolom, da sam danima razmišljao šta ću, kako ću, da li ću ponovno zapevati, da li ću da pevam, da li ću imati snage. Ipak sam našao snage, energije i eto me opet sa dragom publikom, stvarno mene ljudi vole, moja publika me obožava. Ja sam najlepši dan u životu i doživeo 25. decembra, pevao sam prvi put u Beogradu - prisetio se Vujić i nastavio:

01:21 POTRESNA ISPOVEST PEVAČA SLAVIŠE VUJIĆA: Posle smrti supruge doživeo sam brodolom, nisam mogao da zapevam DECENIJAMA

- Pa ne znam, ja bio sam mlad, onda nisam ni znao koliko vredim, koliko me ljudi vole, tako da sam uvek živeo u nekoj zabludi. Te sad ću, onda ove godine, pa onda snimiš album, pa promovišeš album, pa sad čekamo godinu, dve, tri. I tako vreme, godina za godinom prođe, onda se dese problemi, onda deca, onda desila mi se ta tragedija sa mojom pokojnom gospođom. I sve to ide začas, 10, 20, 30 godina prođe i onda kada to sračunate, to je katastrofa. Znači, već je život i ha ha otišao.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:41 SLAVIŠA VUJIĆ DOŽIVEO TRAGEDIJU: 10 godina pauze je prošlo kao tri dana! Evo kome je pevač posvetio svoj prvi nastup u Beogradu