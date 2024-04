"UHVATILA SAM GA U PREVARI!" Seka Aleksić otkrila kako je saznala za PRELJUBU: Osetila sam da je drugačiji...

Seka Aleksić danas uživa u srećnom braku sa Veljkom Piljikićem sa kojim ima dva sina, a svojevremeno je ispričala da je bila prevarena od strane jednog partnera.

Seka Aleksić je jednom prilikom govorila o svojoj prošlosti i otkrila da je jednog svog bivšeg partnera uhvatila u prevari.

- Jednom sam doživela da me prevario i to sam otkrila sama - rekla je pevačica i dodala:

- Kopala sam, zato što sam osetila da sam u pravu. Primetila sam po njemu da se nešto dešava i krivo mi je što nisam to brzo sanirala. Ja sam to još pre osetila i htela sam da raskinem sa tom osobom, ali eto, čekala sam da vidim to crno na belo.

Kako je rekla, odmah je na tu vezu stavila tačku, a onda se u njenom životu pojavio suprug Veljko.

Žive u vili od 500.000 evra

Seka Aleksić sa suprugom Veljkom i sinovima Jovanom i Jakovom živi u Staroj Pazovi gde su napravili svoj raj.

Naime, pevačica i njen suprug su na sagradili vilu koja vredi pola miliona evra, a u dvorištu imaju osim bazena, palmi i kokošinjac koji je pevačica dobila od svog supruga za rođendan.

