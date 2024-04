"ZAPAMTILA SAM NJENE RUKE NA NJEGOVOM LICU" Marija Kilibarda sanjala da joj poznata žena češka dečka, celi dan bila LJUTA na njega

Voditeljka Marija Kilibarda je već četiri godine u skladnoj vezi s Banetom Vučelićem, sinom naše glumice Ljiljane Dragutinović.

Njih dvoje su na početku svoju ljubav krili od svih, a voditeljka je retko pričala o ljubavnom životu. Sada na mrežama objavi njihove prelepe zajedničke trenutke, a a otkrila je i detalje iz veze za koje niko nije znao.

Naime, Kilibarda je na početku priznala kakav dogovor ima sa Branislavom.

- Dajem i primam poljubac i ujutru i uveče. Dogovorila sam se sa jačom polovinom, čak i ako se posvađamo, nema izbegavanja tog poljupca ovlaš, po svaku cenu to radimo. Držimo se toga već četiri godine - rekla je voditeljka.

Kilibarda je otkrila i zbog čega je jednom prilikom tokom celog dana bila ljuta na Branislava.

- Sanjala sam da ga je jedna žena sa javne scene, koja ima predivne ruke i predivne nokte, češkala ovako... Zapamtila sam tu scenu sa njenim rukama na njegovom licu, bila sam ljuta ceo dan na njega - rekla je Marija Kilibarda u video formatu "Buro portret".

Inače, kada je Marija odlučila da o vezi sa Vučelićem progovori za javnost, tada je istakla da je on u njen život ušetao u pravom trenutku, unevši joj mir i spokoj.

- Pobedila sam svoje psihičke probleme. Tri godine je trajalo moje raspadanje do najsitnijih komada. Sve me je bolelo, jer nisam bila ono što su drugi očekivali od mene - domaćica i majka. Bez njega ne bih tako lagano prošla kroz težak period za nama. Za godinu dana, provela sam s njim više vremena i doživela razmena više nego sa bilo kojim bivšim partnerom u dužim vezama. Samim tim, sve je brže isplivalo na površinu, i lepo i ružno. I znala sam da će, ako pregrmimo prvih par meseci karantina, to biti jedna lepa stabilna veza - rekla je voditeljka tada za "Story".

