LEPOTA KOJA JE ZAVELA FIDELA KASTRA: Tašta Gorana Bregovića važila je za najlepšu Sarajku, evo kako danas izgleda! (FOTO)

Dženana Sudžuku, supruga Gorana Bregovića, se retko kad pojavljuje u javnosti. Njih dvoje su u braku od 1993. godine i dobili su tri ćerke. Dženana se bavila manekenstvom i važila je za jednu od najlepših devojaka u Sarajevu, a njenu lepotu nasledile su ćerke Ema, Una i Lula.

foto: Promo

Da "krušna ne rađa jabuku", potvrđuje i izgled Bahre, Dženanine majke. Tašta poznatog muzičara i danas privlači ogromnu pažnju, a stare Sarajlije je znaju kao lepoticu na koju je "pao" i Fidel Kastro.

foto: Printskrin/Instagram

Starije Sarajlije znaju da je Bahra Sudžuka bila najveća lepotica. Kada je jednom dolazio Fidel Kastro on je video kako je ona lepa i neko cveće su dali njemu i on je uzeo to ćvece i dao Bahri - ispričao je Milomir Marić svojevremeno.

foto: Profimedia

Njena unuka Una Bregović je svojevremeno na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa bakom, za koju mnogi kažu da je dama kakva se retko sreće. Na fotografiji je Bregovićeva tašta u kućnom izdanju, ali uredne frizure, sa diskretnom šminkom i nalakiranim noktima.

Kurir.rs/Hello

Bonus video:

00:20 Goran Bregović otkriva kako se oseća nakon pada