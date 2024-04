"KADA NEKO HOĆE DA TE PREVARI, PREVARIĆE TE" Katarina Grujić o neverstvu i ljubomori: Evo da li mužu proverava telefon

Sudeći po komentarima pripadnika jačeg pola retko koji muškarac bi imao hrabrosti da bude u ljubavi sa pevačicom zbog prirode njihovog posla.

Međutim, Katarina Grujić takvih problema nije imala, a kako kaže potrebe za ljubomorom nikada nije bilo, kako sa njene strane, tako ni sa strane njenog supruga, fudbalera Marka Gobeljića.

-Kod nas zaista nema ljubomore. Možda sam nekada proveravala telefon, ranije u vezama, ali sada u braku, ne. Znate kako, sigurno se ne bih udala za nekog za koga mislim da nije veran i zbog koga bijem glavu i ne spavam noćima- rekla je Katarina, a potom dodala:

-Bitno je osetiti mir, a ja sam osetila da je Marko dobar čovek i da je pravi za mene. Stvarno ne brinem kada je on u pitanju. Kada neko želi da te prevari, prevariće te i kada ode do prodavnice i da baci đubre, to su sve gluposti. Znam kakva je Marko osoba.

Na pitanje da li je njen suprug ljubomoran budući da je ona važi za jednu od najpoželjnijih pevačica na estradi, Kaća je sa osmehom odgovorila.

-Nije ljubomoran, mislim u granicama normale postoji neka doza ljubomore, ali ne da se proveravaju telefoni- poručila je Katarina.

Kaća je nedavno ogolila dušu o odnosu sa suprugom, ali i njegovom preseljenju u Atinu.

–On se u septembru preselio u Atinu i bilo je jako teško u početku. Ja zbog svojih poslovnih obaveza i Katje nisam mogla da pređem tog trenutka. Mislila sam da će posle Nove godine biti manje posla, međutim, izbacila sam pesmu i krenulo je još više posla -rekla je Katarina, pa nastavila:

–Teško je, jer od trenutka kada smo počeli zabavljanje, verili se, venčali, nismo se odvajali uopšte. On je vikendima u karantinu, ja vikendima radim i to je to, svih ostalih dana smo zajedno i živimo zajedno. Ali sad odvojeni skroz i da ja odem jednom u mesec dana, mnogo je malo i velika je promena i za mene i za njega. Uvek kažem, mladi smo, zdravi smo, pravi smo. Znamo zašto sve ovo radimo, za budućnost našeg deteta, nas i bićemo mi ponovo zajedno.

