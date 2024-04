BRENA OTKRILA NAJLUĐE MESTO GDE JE VODILA LJUBAV! Priznala i kako je za dan zaradila 150.000 EVRA, Ognjen zanemeo

Lepa Brena otkrila je u večerašnjoj emisiji Ognjena Amidžić nepoznate detalje iz svog privatnog života.

Na pitanje koje je najneobičnije mesto gde je vodila ljubav, Brena je imala spreman odgovor.

foto: Printscreen Pink

- Pa, u autu - kazala je pevačica.

Na pitanje koliko je najviše novca zaradila u jednom danu, rekla je:

- Malo ću i da smanjim cifru... Eto, 150.000 evra. Prodaš kuću i zaradiš puta deset! Ili auto, tako...

foto: Printscreen Pink

"Boba je gubio mečeve da bi se video sa mnom"

- Boba je gubo mečeve da bi se video sa mnom. To je neverovatno, ali on je tačno znao gde može. Meni je bilo neverovatno jer je on to želeo, ali ipak je on čovek profesionalac - rekla je pevačica.

