LEPA BRENA SE GUŠILA U SUZAMA U PROGRAMU UŽIVO: Posle priče o RAZVODU i krizama u braku, pevačicu dotuklo OVO! Amidži udario nisko

Pevačica Lepa Brena u jednom trenutku pustila suzu. Naime, Ognjen je uživo u programu pustio snimak sa Brenine svadbe sa Bobom Živojinovićem.

Pevačica se prisetila divnih trenutaka i mladosti, pa je počela da plače i briše suze. Brena se rasplakala zbog snimka sa svadbe, pa je pričala i o razvodima.

- Kad se venčaš, ne znam da li si pročitao knjigu onu. Takva knjiga naprosto ne postoji. Ja mislim da su to neke individualne stvari, ljudi odluče da li mogu ili ne mogu zajedno. To je postalo prirodno i normalno, brak je institucija, koja treba i mora da se neguje, do granica u kojima ti ne gubiš svoj kredibilitet i dostojanstvo i ta ljubav mora da se neguje - rekla je Brena.

- Bolje dobar rastanak... Kako kažu... Ako ne postoji rešenje, bolje dobar razlaz, nego loš brak!

foto: Pruintskrin

Pevačica je progovorila i o krizama u svom braku.

- Boba i ja smo prošli te dečije bubice, bio je ostvaren u profesionalnom životu, posle toga je nastavio da se bavi sa nekoliko različitih poslova i to veoma uspešno. On voli život, porodicu, ja sam osoba koja volim da pratim nekoga i osoba sam koja ipak volim da imam neko čvrsto rame da se oslonim, ali i da imam jaku ličnost. Vrlo specifičan odnos, naš odnos veoma negujemo, svi ljudi koji neguju odnos, da to nešto ima, prosto prave se dobri rezultati! Ne možete vi da potpišete i garantujete da će trajati. Nešto mi je posle korone, pogotovu što su to neki moji prijatelji, naravno, ove koje si ti spomenuo, ne bih volela da komentarišem, to su naši prijatelji, ja sam žena koja prosto razumem i uvek ću biti na strani žena, ali nikada se ne bih mešala u njihove odluke, verujem da su oni uradili ono što je za njih najbolje - istakla je pevačica.

