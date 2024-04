NJEGOV ŽIVOT JE KAO TV NOVELA: Milan Mitrović od fudbalera, pevača, voditelja, kod Saše Popovića je završio zbog NJE!

U razgovoru za domaće medije Milan Mitrović je ispričao kako je igrom slučaja od fudbalskog sudije postao jedan od najpopularnijih pevača koje su „Zvezde Granda“ iznedrile.

- Ja sam u Grandovoj porodici dugo, tu sam od 2009. godine i zaista mi je zadovoljstvo biti deo toga. To je zaista divna priča koja je promenila moj život na bolje i koja je ostvarila moje dečačke snove, samim tim da se bavim poslom koji je privlegija. Drugo, srađivati sa velikim zvezdama, stajati rame uz rame sa njima je nešto o čemu svaki mladi čovek sanja. Ja sam muziku zavoleo malo kasnije, a danas sam tu gde sam, ponosan sam na ono što sam ostvario zajedno sa Grand produkcijom – istakao je Milan na početku razgovora i otkrio manje poznate detalje sa prijavljivanja za „Zvezde Granda“.

Pevač kaže da je igrom slučaja završio u najgledanijem muzičkom takmičenju, a glavni krivac za to bili su njegovi najdraži.

– Manje je poznato da to nije bila moja odluka, već odluka moje majke. Ja sam dva meseca pre prijavljivanja za takmičenje zapravo počeo da se bavim muzikom, pre toga sam se bavio sportom, tačnije fudbalom, bio sam i fudbalski sudija. Počeo sam slučajno da se bavim muzikom, i dva meseca posle toga na nagovor moje majke i ljudi iz moje okoline koji su dolazili na moje svirke, ja sam se ohrabrio da probam. I došao sam na audiciju i nisam bio zadovoljan mojim izvođenjem, ali produkcija je videla nešto drugačije u meni i evo, 15 godina sam tu gde sam. Prošli smo zajedno mnoge projekte, bio sam i voditelj, pevač, interpretator. To je jedna TV novela za mene, nisam zamišljao da ću biti tu gde sam danas – priznao je Milan.

Pevač kaže da je dva puta iskusio takmičenje i da je vrlo dobro znao šta radi.

- Znao sam da sam napredovao, trudio sam se da budem drugačiji od drugih kandidata. Znao sam da pevanje nije presudno, što ne znači da nisam pevao kako treba, ali sam koristio i druge svoje talente da bih privukao pažnju. Trudio sam se da budem dobar paket i isplatilo se - rekao je Mitrović.

Nakon takmičenja Milan je dobio poziv od Saše Popovića i priliku da vodi Zvezde Granda. Tog poziva se i dan danas seća.

- Bio je iznenada, uostalom kao što sve Sale radi. Bilo je neočekivano. Dok sam se takmičilo za mene se znalo da sam komunikativan, da sam nemiran i Sale je to prepoznao kao talenat. Dobro sam poznavao scenu, umeo sam da se snađem sa kamerama, nije mi bilo teško da pričam i Saletu je to bilo ekstra, a produkcija je to podržala. Ja nisam očekivao da će to da se desi, ali na kraju si ti projekti bili uspešni i komentari ljudi su bili super– istakao je Milan sa osmehom na licu, a na pitanje da li mu je bilo naporno i da li je osećao odgovornost što radi kao voditelj „Zvezda Granda“, odgovorio je:

- U suštini ne, ali na prvom snimanju sam imao tremu. Do tad sam se takmičio i fokus mi je bio na pevanju, a sad odjednom dobijam ulogu da vodim šou program. Trebalo mi je 15 minuta da se naviknem na to, posle je sve išlo glatko.

Milan je pre nekoliko godina „Zvezde Granda“ vodio sa Anom Sević i kako kaže, bili su zaista uigrani tandem.

- Mi smo to radili na prvu, nikad nije bilo proba. Bili smo spontani, valjda nas je zato i publika volela. Nismo bili profesionalni voditelji, nama je bilo super i publika nam je vraćala tu energiju – rekao je Milan, a zatim otkrio kako gleda na svoju koleginicu sada, kada je ponovo došla na mesto voditeljke najgledanijeg šoua.

- Nemam na čemu da joj zamerim. Gledao sam emisije, super je vodila, super je i sada. Njoj scena dobro stoji, sve joj lepo stoji, izgleda bolje nego ikada, tako da sve pohvale za Anu – istakao je Milan, pa se dotakao Voje Nedeljkovića.

- Voju sam upamtio kao dete. Njegova energija, šarm i umetnost vođenja program su mi uvek bili fascinatna. On je ikona naše voditeljske scene i želim mu sve najlepše jer je za mene jedan od najboljih voditelja na našem estradnom i televizijskom nebu– kazao je Mitrović, a na pitanje da li bi ponovo bio voditelj, ukoliko bi mu produkcija ponudila, odgovorio je:

– Nemam ništa protiv toga. Imam iskustva i nikad ne odbijam svoje ljude i saradnike i drago mi je što sam i posle toliko godina deo Grand produkcije.

Uprkos popularnosti i napornom tempu koji ima kao muzičar, Milan uspeva da uskladi sve poslovne i porodične obaveze.

– Imamo dobar sistem. Zara je drugi razred, Kasja je mala, ima godinu i po dana, ali imamo dobru i zdravu komunikaciju. Supruga je pored mojih roditelja najveća podrška i mi sve radimo po dogovoru. Zaista se trudimo da naš sistem funkcioniše, uostalom kao u svakoj porodici. Pravimo dogovore i podržavamo jedni druge, a deci je prezabavno da gledaju moje nastupe, kako na televiziji, tako i na Jutjubu - zaključio je pevač.

