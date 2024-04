MIA BORISAVLJEVIĆ OTIŠLA U TOPLIJE KRAJEVE PA POKAZALA ŠTA RADI U SOBI SA MUŽEM! Uperila kameru i sve snimila (FOTO)

Pevačica Mia Borisavljević i njen partner i kolega Bojan Grujić uživaju u skladnom braku, a sada su otišli zajedno u Singapur.

Ona redovno na društvene mreže kači snimke i fotografije sa raznih destinacija.

Podelila je na društvenim mrežama atmosferu iz Singapura i svoju hotelsku sobu. Ona je preplanula i bez šminke se slikala, pokazala kakva je lepotica.

Po njenim fotografijama može se primetiti da ona zaista uziva u čarima Singapura, a i da na sebi nosi skupocenu maramu, koju je ležerno stavila oko svoje torbe.

Podsetimo se, pevačoca je otkrila kako provodi svoje slobodno vreme sa emotivnim partnerom:

- Ja se uvek trudim da nas dvoje što više vremena provodimo zajedno. Da otputujemo van Beograda na neko lepše mesto. Bojan je više tip koji voli uvek da me pita i konsultuje se, dok ja više na svoje ruku volim da iznenadim.

Neizbežno pitanje za svaku majku je i čin roditeljstva koji za pevačicu ima posebnu težinu:

- Ja sam strožiji roditelj jer je on ipak muškarac i ima strah da vikne, ipak je majka, majka i to ne može da se poredi. Koliko god da je žena nervozna i kada podvikne to je blaže nego kada to uradi muškarac.

