PEVAČICA IZGUBILA SINA, ALI PREDAJA NIJE OPCIJA: Otvorila dušu i dala svima vetar u leša "Što nisam mogla sa 20, sad mogu sa 45"

Svojom životnom pričom takmičarka „Nikad nije kasno“, Tijana Bošković, rasplakala je mnoge, a i dalje to čini svakim pojavljivanjem u takmičenju, gde je okarakterisana kao vrhunska pevačica, ali i kao majka koja se teško nosi sa gubitkom sina.

Tijana je sumirala svoje utiske iz takmičenja, a progovorila je i o komentarima da svojim životnom pričom želi da izazove sažaljenje publike, a dotakla se i svojih saboraca iz šoua veterana.

foto: Printscreen/Grand

- Šta da vam kažem, jako sam uzbuđena što sam ovde. Svi kandidati su dobri, naravno neko mora da prođe dalje, ali mogu da kažem da sam prezadovoljna svojim nastupom. Radujem se, ovo je ostvarenje mog životnog sna. Sve ono što nisam mogla kad sam imala dvadeset, sad je počelo sa četrdeset i pet. Nikad nije kasno da živite svoj san – rekla je Tijana.

Godine 2016. Tijana je izgubila sina nakon borbe sa opakom bolešću, a sada je za Grand otkrila kako je to podnela, budući da je svojim priznanjem u emisiji „optužena“ da tužnom pričom „kupuje“ publiku.

- Ja tu priču nisam pričala da bi se neko sažalio na taj moj život. Jednostavno, treba da budete jaki, da sve što se desi u životu ide dalje. Sve je to jedna dobra lekcija za sve što vas čeka. Nisam to iskoristila da bih nešto postigla, čitala sam svakakve komentare, ali da vam kažem nešto iskreno, ja sam toliko jaka osoba i toliko pozitivna da to za mene nije ništa ružno bilo. Bila je to samo jedna dobra lekcija, a sada sam se bazirala na moje dve ćerke koje imam, njima posvećujem svu pažnju. Jedna se isto bavi muzikom, druga voli fudbal, tako da sve što je bilo ostavljam iza sebe i nadam se mojim lepšim danima – istakla je za Grand, a onda dodala koliko joj znači podrška porodice koju ima:

foto: Printscreen/Grand

- Zadovoljna sam svojim životom i poslom. Imam divnog muža koji je moja podrška, deca i roditelji su mi takođe podrška, to mi daje energiju i snagu.

Tijana je želela da poruči svim gledaocima da se što više bore u životu, kao i da se sve ostvari samo ako dovoljno želimo i radimo na tome.

- Trebalo bi sami po sebi biti jaki i svoji. Treba znati birati između dobrih i loših komentara, svi smo mi različiti i imamo prava da mislimo na neki svoj način. Jednostavno idete dalje, a ako želite nešto da ostvarite, ostvariće se samo ako to jako želite i ako ste uporni. Moja poruka svima je samo budite svoji i samo napred, život vam donese u tačno vreme kad, šta treba – rekla je ona.

Priznaje da se suočavala sa teškim vremenima kada je bila reč o njenom sinu, međutim, iako je bila svesna izazova koji su je zadesili, mnogo joj je pomogla podrška bliskih ljudi da prebrodi teške trenutke.

-Tamo gde živim, mogli smo mi da imamo medicinsku pomoć, međutim, meni to nije bilo potrebno. Ja i moja porodica smo bili svesni situacije, znali smo šta će biti na kraju. Jednostavno, samo porodica je pokretač i vetar u leđa. Ako nemate dobru bazu, porodicu, prijatelje, roditelje uz sebe, onda nemate ništa – istakla je Tijana.

foto: Printscreen/Grand

Bez obzira na to što je ljudi prepoznaju od kada se pojavila u emisiji „Nikad nije kasno“, Tijana ističe da se ona nije ni malo promenila.

- Ja sam ostala ona stara Tijana koja je u svojoj turističkoj agenciji, u jednoj filijali i drugoj i meni je drago kad dođu ljudi i kažu „Jao, videli smo te“, „Bila si super“, ali mene to ništa nije promenilo. Prijatelje ne bih nikad menjala i svoju porodicu, ovo mi je samo jedan vetar u leđa, znači ostvarenje mog sna – poručila je ona.

U srcu majčinstva leži neizmerna ljubav, ali i značajna veza koja se razvija između majke i ćerki, te je sada priznala koliko joj znači što se njena naslednica pojavila sa njom u prošlom krugu.

- Ona je prošli krug bila sa mnom i mnogo mi je drago zbog toga, to je jako lepa uspomena. Mi u porodici imamo jedan realan i zdrav odnos, a tu nema greške. Samo vaspitanje i ja sam uvek govorila samo rad, rad i rad. Najbtinije je ono što ćete održati i što ćete vinuti negde gde treba da vam bude mesto. To stvarno želim svim roditeljima, da budu prijatelji sa svojom decom i da život nije lak, ali se treba boriti – zaključila je Tijana.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

05:21 STARS EP 283