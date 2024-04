"KAKO SAM ZASPAO, TAKO JE KRENULO SKAKANJE 2 METRA OD KREVETA" Dejan Petrović o teškim danima nakon udesa: Trauma za ceo život

Trubač Dejan Petrović pre nekoliko godina doživeo je saobraćajnu nesreću koja je mogla da ga košta života.

On se nedavno prisetio tog nemilog događaja i priznao da je samo pukom srećom uspeo da iz toga izađe bez većih posledica.

- Uvek volim da naglasim da je taj dan bio Sveti Ilija, on i Gospod Bog su mi sačuvali glavu na ramenima i ostavili su me među živima. Bilo je leto sezona, sviralo se svaki dan, pun gas. Sve se dogodilo u tri sata posle podne, ja sam ušao u tunel, tu sam zaspao, vozio sam kroz ceo tunel tako što sam prespavao, srećom u mojoj traci. Imao sam u autu senzore, počeli su da pište kada je auto krenuo da skreće sa puta, kočio je sam. U sekundi sam se probudio, počeo da kočim, ali je motor prevagnuo napred zbog težine, onda sam krenuo da se okrećem, auto je bio uništen do te mere da sam samo na otpad mogao da ga prodam – rekao je Dejan

Dejan kaže da je samo nekoliko minuta nakon nesreće osetio neverovatan šok, a noćima je sanjao nesreću, te je psihičke probleme uspeo da prevaziđe uz pomoć lekara.

- Kada smo krenuli ka bolnici u Čačku, krenuo je stomak da mi raste, bio sam siguran da imam unutrašnje krvarenje. To su mi kasnije rekli da je bilo od straha, kada sam ušao u bolnicu počeo sam da pevam, a što sam pevao ne znam. Bio sam u totalnom šoku, nisam hteo da radim preglede. Kada je pala noć, kako sam zaspao, tako je krenulo skakanje dva metra od kreveta, sanjao sam tumbanje lišće, granje koje je pucalo oko auta. To sam uz pomoć stručnjaka kasnije uspeo da prevaziđem – zaključio je on.

