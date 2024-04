ŽENIO SE 12 PUTA, ŽIVEO DVOSTRUKI ŽIVOT, A ONDA SE UMEŠALA I POLICIJA: Pevač otkrio detalje "Žene su me htele..."

Dok mnogi pate jer ne mogu da pronađu srodnu dušu, Miodrag Perčić zvani Pera Brica iz Vražogrnaca oduvek je bio maher za dame koje su padale na njegov šarm, ali i on na njihov jer se ženio čak dvanaest puta.

Strastveni ljubitelj žena otkrio je kako je osvajao pripadnice lepšeg pola, koje su pristajale čak i da ga dele.

– Bio sam mlad, svirao sam harmoniku, svirao sam po hotelima, žene su me htele i ja sam hteo njih. Volele su me. Ja sam u suštini zabavan čovek, sve je na šalu, provod, volim lep život, možda zbog toga – ispričao je Miodrag koji priznaje da je bio ostavljan, ali i da je i on ostavljao njih.

Nekadašnji takmičar otkriva da mu nije svaki brak bio pravo potkrepljen, a da se sa jednom venčao čak dva puta.

– Četiri puta sam se venčao na papiru, a osam puta nezvanično. Sa ženom sa kojom imam decu sam se venčao dva puta, i čak dva puta pravio svadbu – priznao je takmičar, a potom dodao:

– Nekad sam živeo sa dve žene paralelno. Takav je život. Žena mi je bila u Zaječaru sa detetom dok sam ja sa drugom ženom pravio veridbu u Jagodini. Sa bivšom suprugom sa kojom imam dete u dobrim sam odnosima. Čujemo se normalno zbog dece. I ostale kada bih sreo, popričao bih sa njima i to bilo normalno– objasnio je Pera Brica koji tvrdi da je njegova žena znala sve.

Miodrag je rekao da je svaku ženu sa kojom je bio istinski voleo, a jednom prilikom ga jeŽika Jakšič zamolio da nabroji imena svih žena sa kojima je bio, što je takmičara totalno zbunilo.

– Suzana, Svetlana, Vukica, Oksana, peta mislim da je bila Slađa, šesta, šesta… Mozak mi je stao – zbunio se Miodrag, što je nasmejalo sve u studiju.

Uprkos njegovim ljubavnim činima, priznaje da mu nije bilo lako i da je svaki razvod teško podnosio.

– U svaki razvod je bila uključena policija i javno pravosuđe – pomalo kroz šalu je rekao Miodrag.

