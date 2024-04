"SPASAO SAM PRIJOVIĆKU ISPADANJA IZ ZVEZDA GRANDA!" Miša Mijatović: Kad je došla na probu Popović je POBESNEO zbog jedne stvari!

Naš vrsni harmonikaš i kompozitor brojnih nezaboravnih hitova, Miša Mijatović prisetio se u emisiji Puls Srbije svog žiriranja u muzičkom takmičenju Zvezda Granda kada su se takmičile Aleksandra Prijović i Milica Pavlović.

- Aleksandra Prijović jeste zaista izuzetak i najveći uspeh je postigla E sad, znamo sve šta je i kako je radila, da ne ponavljamo to sa ovim arenama i tako dalje, da je stvarno postala najveća zvezda u regionu. Sećam se sam bio u žiriju kad se ona takmičila u Zvezdama Granda. Tada smo bili Steva Simionović, Dragan Bosanac. Ja sam bio predsednik žirija. Tada su se samo ocene naše uvažavale, nije se pitala publika.

Iako je žiri puštao samo najbolje pevače bilo je ponekih izuzetaka:

- Prolazili su samo pevači koji najbolje pevaju, ali bilo je i izuzetaka. Bilo je recimo pevača koji možda nisu u tom momentu bili takvih vokalnih kvaliteta, ali su imali nešto u sebi. Pokazivali su neke scenske kvalitete. Pričam uvod za Milicu Pavlović. Ja sam joj tada rekao uživo da mora malo više da obrati pažnju na pevanje, iako se videlo po njenoj energiji i nastupu da može da bude velika zvezda. Nije se zbog toga naljutila.

Sa sadašnjom najvećemo zvezdom regiona postao je prijatelj još u takmičenju:

Prijovićka i ja smo postali prijatelji još u takmičenju. Čak me je često i konsultovala za neke pesme koje je da peva. Ona je izvanredan pevač, izvanredan talent, pogotovo u toj narodnoj muzici. Sad, ona je malo u poslednje vreme otišla više u tu klupsku varijantu što je normalno u trendu i tako dalje. Ona je bila najbolja, najbolji pevač apsolutno u toj sezoni kad se takmičila i bila je moj favorit. To svi znaju, ja to nisam krio.

Ipak, jeda Prijin postupak naljutio je Saša Popovića zbog čege je visio njen ostanak Zvezdama Granda:

- Ona je radila, normalno, da bi sebi izdržavale u to vreme po klubovima. Jednu noć pred takmičenje, recimo petak, ona je pevala do četiri sata ujutru i došla je sutra u takmičenje. Na probi, oseća se da je malo promukao glas. Ali smo mi pet, šest kola pre toga, znali ko je ona i šta je i apsolutno smo joj uvek davali po dvanaest bodova - najveću ocenu. Saša Popoić posle te probe priđe meni i kaže: "Vidi, ja ovo neću da tolerišem za Prijovićku! Ako je njoj preče bilo da peva u diskoteci nego ovde..." i tako dalje, bilo je maltene da je izbacimo u tom kolu!

Pošlo mu je, međutim, za rukom da umilostivi šefa parade:

- Ja sam mu rekao i njemu, a i Bosancu i Stevi da svi mi znamo kako ona peva. Sad zbog toga što je ona ovog momenta malo promukla i tako dalje, to ne znači da treba da je izbacimo. Tako da sam joj indirektno pomogao na neki način da ostane tu i ona je i dan danas zahvalna zbog toga i pominjamo to često kad pričamo.

