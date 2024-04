JOVANA JEREMIĆ OTKRILA SVE O PRVOM SASTANKU SA ŽELJKOM MITROVIĆEM: On je jedini muškarac koji mi je unapred DAO LOVU

Jovana Jeremić je od avgusta 2021. deo Pink televizije, a koliko je zahvalna Milici i Željku Mitroviću ističe stalno i njihovu sliku drži u stanu u kojem živi.

Sada je detaljno ispričala kako je izgledao njen prvi sastanak sa Željkom i šta je prethodilo istom.

- Ja sam operisana od komentara drugih ljudi. To me je naučio Ljig, a to je mala sredina. Mene generalno uopšte ne interesuje šta ljudi misle o meni. Važno mi je moje mišljenje o meni i važno mi je Željkovo mišljenje. On je veliki televizijski mag. Ne možeš da glumiš voditelja, to moraš da budeš, a da bi to bio - moraš tako da se rodiš - rekla je Jovana.

foto: Petar Aleksić, Ana Paunković

Željka je prvo srela na keju dok je vozila rolere, a on joj ne tada rekao da sutradan dođe u restoran na razgovor.

- Ja napišem prethodnom gazdi poruku i pitam ga da li mogu da dođem kod njega na razgovor, a on mi odgovori: "Ne". Nakon toga sam se spakovala i otišla u restoran "Šaran" da se vidim sa Željkom. On je kasnio - prisetila se Jovana.

"Dao mi je lovu unapred"

- Zvao me je na fiksni telefon u restoranu i rekao da će doći do pet popodne. Pojavio se tad. Rekao mi je da "ne zna kako do tad nije došao na ideju da dođem i radim kod njih". Od tad se nismo rastajali! - objasnila je.

foto: Printscreen/Paparaco lov, Printscreen/Instagram

- On je bio jedini muškarac u mom životu koji mi je unapred dao lovu, iako nije znao da li ću imati rejting. Više je verovao u mene, nego ja sama. U tom momentu sam se razvodila od muža. Nemoj da mi dolaze neke žene da ih ja žalim. Ko je mene žalio? Žene moraju da se bore za sebe i svoju sreću - poručila je Jeremićeva za Informer.

Kurir.rs/Informer

