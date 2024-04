"NE ŽELIM DA ME DRŽE DO DEVET UJUTRU DA IM PEVAM!" Pevačica otvoreno o tome kroz šta prolazi na nastupima

Iako posao muzičara i pevača mnogima deluje bajkovito, istina je potpuno drugačija, o čemu je govorila Višnja Petrović.

Pevačica ne krije da je mnogo puta doživela neprijatnosti zbog svog posla zbog čega je odlučila da na pojedini događajima ne nastupa.

foto: Kurir

-Ne želim da me bilo ko maltretira i da me drži do devet sati ujutru da pevam. Poštujem i cenim svačiji izbor ko to može i želi, zbog novca ili poštovanja prema nekome, ja u to ne ulazim. Ali neću ako meni negde nije ugodno, drugo, naš glas je naš alat i glas ne može da te služi da pevaš petnaest sati, koji god novac da je u pitanju. A ja želim da potrajem koliko god više mogu, a ne da radim određeni vremenski period koji će mi moje grlo dozvoliti -istakla je

Pevačica je otkrila i na koji način prepoznaje ‘tezge’ na kojima je klijentela pred kojom ne želi da peva.

foto: Printscreen/Instagram

-Individualno je, ali mnogo puta i te kako se zna. Gde su incidentni ljudi, gde ljudi koji prave slavlje umeju da budu neprijatni, malo više popiju. Imate ljude koji su predivni kada su normalni, ali kad popiju to je neka druga priča – rekla je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Dok pojedini pripadnici estrade dozvoljavaju sebi mnoge postupke zarad većeg bakšiša, Višnja je istakla da ne ide tim putem, ali da tuđe izbore ne osuđuje.

-Meni je to interesantno da gledam i ja nikoga ne osuđujem. Ono što ja ne bih dozvolila ne znači da neko drugi neće. Svi se jedni od drugih po tome razlikujemo, neko će reći „Vidi je ova, mnogo je jaka pevačica i na nekom velikom je nivou“. Ne, ja samo ne radim ono iza čega ne mogu da stanem – zaključila je pevačica.

Kurir.rs/Grand