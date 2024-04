"POSLALI ME KOD GADAFIJA, MISLILA SAM DA ĆE SVE BITI LUKSUZNIJE" Olja Karleuša o malo poznatom detalju: Bila u Libiji u šatoru!

Detalji o karijeri i privatnom životu Olje Karleuše nisu preterano poznati, pa je pevačica, gostujući na Kurir televiziji, otkrila neke zanimljive detalje iz svog života.

Voditelj Ivan Gajić je interesantnom igrom "dezinformator", u kojoj gost otkrije da li su pojedine špekulacije trač ili istina, uspeo da publiku zabavi zanimljivostima iz života popularne pevačice.

foto: Kurir televizija

Olja Karleuša je prvo otkrila da je bila u luksuznom šatoru u Libiji od Gadafija, te da ga je i lično upoznala:

- Istina je, bila sam u toj delegaciji koja je išla 2006. u posetu Libiji. Sada, što se tog tzv. luks šatora tiče, ja sam smatrala da je nešto luksuznije, ali to se više odnosilo na to ogromno prostranstvo, a sam šator za prijem je normalan, nije to nikakav savšreni luks, ali svakako je čast upoznati takvu istorijsku ličnost. To ostaje za života, nije svako imao priliku da ga upozna.

Potom je pevačica odgonetnula kakvo srodstvo ima sa pevačicom sa kojom deli prezime, odnosno Jelenom Karleušom:

- Specifično je prezime, ali dalji rod jesmo. Moram reći da je sa poslovne strane to super stvar. Inače, u početku, nisam htela da krenem karijeru pod Olja Karleuša jer sam razmišljala da će me vezivati za prezime. Doduše, na nagovor drugarice sam krenula, pa sam ostala pri tome. Mogu reći da je to bilo odlično, pogotovo u početku, ljudi koji su voleli Jelenu nisu imali baš simpatije prema meni, a oni koji nisu, bilo im je interesantno da sam se ja pojavila, pa je u svakom slučaju to bilo veoma intrigantno.

