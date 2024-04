OVO JE POLICIJSKA STANICA NA TAJLANDU U KOJOJ SE NALAZI GASTOZ! Nije imao novac da plati kaznu, prijatelj otkriva pikanterije

Ovo je policijska stanica na Tajlandu u kojoj trenutno boravi Nenad Marinković Gastoz.

On je priveden nakon rutinske kontrole, a kako nije imao novac da plati kaznu zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci, organi tamošnjeg reda i mira su ga zadržali da služi kaznu.

Prema rečima njegovog bliskog prijatelja za sada nije poznato kada će bivši učesnik rijalitija da izađe na slobodu.

- Telefon mu je oduzet, on je u pritvoru, tako da niko ne može da ga dobije. Ne znam kada će izaci na slobodu. On obožava Tajland, ovde je kao domaćin, ali eto imao je neprijatnost. To je stanica u kojoj je zadržan, ali nemam više informacija o njegovom slučaju dok ne izađe na slobodu i kaže tačno šta se dogodilo. Žao mi je dobar je lik. Mislim da nema novac da plati kaznu i da mu je lakše da odleži iza rešetaka u zamenu da ne plati, jer evo već nekoliko dana je unutra i ne izlazi, ali kad ponovo bude u spoljnom svetu sve će on lepo da objasni - ispričao je za Kurir njegov blizak prijatelj koji je insistirao na anonimnosti.

Nasa ekipa dobila je ekskluzivne fotografije policijske stanice sa Tajlanda. U više navrata smo i mi pokušavali da stupimo u kontakt sa Marinkovićem, ali njegov telefon je bio nedostupan.

