POZNATI HARMONIKAŠ ŽESTOKO UDARIO NA PEVAČE: Estradni prosjaci koji piju iz cipela su nam UPROPASTILI POSAO!

Harmonikaš i muzičar Endži Mavrić prokomentarisao je muzičare koji se bacaju na pod, piju iz cipele i rade sve što gosti požele.

„Svako ima svoje mišljenje, ja sam 20 godina svirao sa Bokijem Miloševićem, nemam mišljenje o tome, to je po meni estradno nevaspitanje. Upropastili su posao sa tim, nekada se muzičar cenio i poštovao. Gosti im stavljaju pare u usta – puste pare proklete. Ja to ne radim, desilo se dosta puta da sednem pored nekoga, ali da legnem pored nekoga, da mi neko sipa piće u usta i to… Nismo se zbog toga borili, borili smo se da skrenemo pažnju na sebe kvalitetom, taj pusti Instagram, ko ima više vremena da se bavi time. Neću da ih imenujem, ali prepoznaće se, ti da ih pitaš šta su oni uradili do sada? Nemaju ništa, oni su ili estradni prosjaci, nemaju ništa iza sebe, ali kada treba da se bahati tu su prvi“, rekao je Endži.

Inače, Endži se na javnoj sceni pojavio krajem osamdesetih godina prošlog veka, učestvovao je u pravljenju preko 1000 domaćih hitova, sarađuje sa najvećim imenima naše domaće estrade, a pored toga aktivan je i na terenu.

