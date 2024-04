"ZATUCANI STE!" Zorannah napali zbog BIVŠE ŽENE njenog dečka, ona van sebe, odmah reagovala: "Neću da glumim maćehu - vešticu...

Zorana Jovanović Zorannah ponovo se našla se na meti kritika javnosti, a sada je odlučila da odgovori na negativne poruke koje joj svakodnevno stižu na društvenim mrežama.

Zorannah je otkrila da je mnogo njih kritikuje zbog toga što se više ne sređuje kao ranije, te zbog toga smatraju da je nesrećna.

- Moj dečko ide na trening u 8.45. Imamo jedna kola trenutno. Meni kada automobil treba, što je dva do tri dana nedeljno, ja moram da ustanem sa njim. Svi znaju da ja nisam jutarnja osoba, neću se probuditi pola sata ranije da se sredim. Ja otvorim oči, navučem prvu stvar koja mi dođe po ruku i vozim ga na trening. Nekad se vratim kući da se sredim, ako imam vremena. Neko je rekao da mi ne daje dovoljno pažnje pa nisam motivisana da se spremam. Kada da se spremim? Da ustanem u sedam, ful šminka i frizura! Dajete sebi za pravo da nisam srećna zato što se ne sređujem? Da li su to vaša nezadovoljstva ili projekcije na akonto mog života, ne znam - rekla je jutjuberka koja se potom osvrnula i na osudu na koju je naišla nakon što je otkrila da je u dobrom odnosu sa bivšom suprugom svog dečka.

foto: Milan Maricic/ATAImages

- Druga stvar koja me je razbesnela više nego ova, ja sam dobila toliko poruka kad sam izbacila na stori da ona i ja krečimo Lalinu sobu, a onda i da je Eloj tu. Šta je sa vama ljudi, da li ste vi pukli? Vama nije normalno da dva roditelja koja nisu zajedno i partner jednog od njih funkcionišu? Meni je to najnormalnije, ne vidim potrebu da se Lisa i ja mrzimo. Ja sam došla posle nje, oni su se razveli uveliko pre mene. Oni su imali svoje probleme, razveli su se, ja sam se pojavila, nemam šta ja da nju mrzim i da glumim maćehu, vešticu. Sreća tog deteta je najbitnija, kad vidi da se njeni roditelji slažu i ja i njena majka, ona će biti opuštenija. Lisa je ta koja ima starateljstvo, mi Lalu viđamo jednom, nekad dva puta nedeljno. Zašto bih ja pravila problem i zašto da ne olakšam ako mogu? To dete će sutradan biti sestra mom detetu, zašto da ne funkcionišemo svi - govorila je Zorannah u snimku koji je objavila na svom Jutjub kanalu.

kurir.rs/blic/preneo I. L.

