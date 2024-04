"PROBAO SAM TEŠKE DROGE!" Šok intervju Darka Lazića: Najsrećniji bih bio kada bi Marina našla svoju sreću! Evo šta kaže za Sevićku

Darko Lazić je u nikad iskrenije intervjuu otvoreno progovorio o tome koje je droge probao, o dugovima u koje je upao, alo i u kakvim je odnosima sa bivšim ženama Anom Sević i Marinom Gagić.

Darko je na pitanje šta je sve probao od droga, odmah priznao.

- Probao sam samo kokain - rekao je Darko i nastavio:

foto: Ata Images

- To su te neke godine... Kada uđeš mlad u celu ovu mašineriju i pun si para, zarađuješ. Svi te tapšu po ramenu, pa idemo izlasci, pa idemo društvo... Osoba koja zaradi puno para u mladim godinama i koja postane popularna, slavna, koja kaže da ga slava nije pukla u glavu, to je takva jedna velika laž. Mene je pukla i te kako u glavu. Znači bukvalno misliš da je ceo svet tvoj, idemo, ja sam najbitniji, svuda su ti vrata otvorena. Tapšu te po ramenima, sve može. Hoćeš auto-može, koje hoćeš. Evo ti na odloženo plaćanje, daćeš kad budeš imao. Hoćeš ovaj motor-može i to, evo ti na odloženo plaćanje. I ti onda upadneš u dugove u ozbiljan problem kada vidiš da to nije tako.

Darko je ovom prilikom rekao i da je izašao iz svih dugovanja, te da je i zelenašima, od kojih je neretko pozajmljivao novac, sve vratio.

foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković

- Ja sam čist! Mogu sada lepo da se krećem svuda. Ne može niko više da kaže da mu nešto dugujem. I zelenašima i svima, sve sam vratio - iskren je Darko.

Pored priče o porocima, Lazić je komentarisao i odnose sa bivšim ženama, pa je rekao da bi i Ani i Marini pevao na svadbi.

foto: Petar Aleksić, Zorana Jevtić

- Ana je bila moja prva, ozbiljna veza. Imamo dete, naravno da je bilo ljubavi. Ana i ja sada imamo jako dobar odnos, sve je došlo na svoje. Bili smo premladi, prvenstveno ja. U našem odnosu su krenule trzavice kad se lanac pokidao, kad sam krenuo da ludujem...Oboje smo krivi, jer smo nezrelo ušli u sve to. Ali hvala milom Bogu, imamo sjajno dete koja je genije. Sa Anom sam stvarno u nikad boljim odnosima. Bukvalno kao brat i sestra. I sa njenim suprugom Danijelom sam u odličnim odnosima. On je super čovek. Moje dete živi sa njima, on moje dete gleda kao svoje. To je jedan potpuno zdrav odnos - rekao je Lazić, a onda se osvrnuo i na drugu bivšu ženu Marinu sa kojom ima sina Alekseja.

- Funkcionišemo, komuniciramo, sve što je vezano za Alekseja. Marina ima svoj život, ja svoj. Trebalo bi da prođe još par godina da bi se to sve lepo uklopilo i smatram da će tako i biti - rekao je pevač, a Milena je prokomentarisala da po njegovoj priči zaključuje da je sa Anom u boljim odnosima.

- Znaš kako, Ana je i ozbiljnija i sa godinama. Strpljen-spašen. I to će doći na svoje. Najsrećniji bih bio kada bi Marina našla svoju sreću. Drage volje bih Marini pevao na svadbi - rekao je pevač.

