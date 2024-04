TUŽNA GODINA ZA BOBANA RAJOVIĆA! Njenu smrt nikako ne može da preboli, a sad najavio VELIKE PROMENE: Nadam se da ću biti jak...

Boban Rajović progovorio o prijateljstvu sa Žikom Jakšićem, dugogodišnjoj karijeri, ali i tužnoj godini u kojoj je ostao bez majke.

-Posle 25 godina karijere, daleko od toga da imam tremu, ali postoji neka pozitivna vibracija što sam ovde, prvenstveno jer je Žika moj veliki prijatelj i brat. Super se osećam i jedva čekam da krene šou- rekao je Boban odmah po dolasku u Grandov studio, a na pitanje da li je fan emisije „Nikad nije kasno“, pevač je iskreno odgovorio.

foto: Zorana Jevtić

-Nadam se da mi nećete zameriti, ali ne stižem da pratim, ne samo ovu emisiju, nego apsolutno ne stižem TV da gledam. Ipak, to je na moju radost, jer to znači da imam puno posla. Nemam vremena da gledam ni levo ni desno, ali naravno kada me je Žika pozvao pogledao sam nekoliko emisija na Jutjubu. Svakako znam da je emisija „Nikad nije kasno“ najpopularnija- istakao je za Grand.

Nakon tužne godine i gubitka majke, pevač je rešio da se u potpunosti posveti karijeri i ljubiteljima njegove muzike, te je za Grand otkrio da je krenuo u realizaciju velikih planova koje ima za 2024. godinu.

foto: Nikola Anđić

-Krenuo sam iz Rijeke, tako mi se desilo pre osam godina, tamo sam imao prvi solistički koncert. Svi su se iznenadili odakle ja tamo, posle je bila i zagrebačka Arena, nkakon čega sam nekako više bio po klubovima. U ovoj godini sam rešio da se vratim na velike koncerte, sledeći će biti prvog juna u Podgorici, pa onda sledi jedan ozbiljan, mega veliki koncert u Crnoj Gori, ali neću da pričam gde jer mislim da će to biti najveći koncert ikada u Crnoj Gori. Naravno, MTS Dvorana u Beogradu, za sada dve noći i nadam se da ću biti toliko jak da ostane na te dve noći- rekao je Rajović, koji uveliko radi na novim muzičkim projektima.

foto: Zorana Jevtić

-Novi album, nove pesme su tu. Posle jedne vrlo ružne i tužne godine u mom životu krenuo sam baš ambiciozno i pobednički- dodao je pevač.

kurir.rs/grand

