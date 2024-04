KAKO JE PUKLA LJUBAV DŽENANA LONČAREVIĆA I SAMIRE! Pevač živeo na relaciji Beograd-Prijepolje, a onda se pojavila DRUGA ŽENA?!

Dženan Lončarević razvodi se od supruge Samire sa kojom ima dvoje dece, nakon 25 godina braka. Naime, Dženan i Samira nisu se javno eksponirali, pa je ona za mnoge godinama bila prava misterija.

- Ne govorim o svom privatnom životu, zato što je privatan, ljude zanima moja muzika i to tako treba i da ostane - istakao je on jednom prilikom.

Ipak, vest o razvodu sa suprugom, iznenadila je mnoge.

- Dženan i Samira su otpočeli vezu dok on još nije bio poznat. U Prijepolju su znali za njega. jer je svirao po lokalnim kafićima i klubovima, a onda se 2006. godine godine sve okrenulo. Zajedno su odlučili da ona ostane u Prijepolju, dok je on zbog poslovnih obaveza živeo na relaciji Prijepolje-Beograd. Vremenom je jaz između njih bio sve veći - rekao je izvor.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

U domaćim medijima pojavila se i informacija, kako navodno Dženan već godinama ima drugu ženu.

- Znam ih, pogotovu nju od kad se rodila. Živela je jedan život koji ja uopšte nisam mogla da shvatim. Čuvala je njegovu mamu, decu, a on peva, dođe kad hoće, radi šta hoće. On je pre nekoliko godina uhvaćen sa nekom ženom u Beogradu s kojom živi već 15 godina, bio je taj snimak. On je svoju ženu uspeo da ubedi tada da mu je to saradnica, a Samira mu je verovala... - rekao je izvor za medije.

Povodom razvoda oglasila se i Samira prvi put za medije.

- Tačno je da se razvodimo. O svemu što bude usledilo, odlučivaće sud. Za sada nije zakazano prvo ročište. Ne mogu unapred da govorim o ishodu jer 25 godina zajedničkog života nije malo, a imamo i dvoje dece. Ali, nažalost, u današnje vreme nismo ni prvi, ni poslednji kojima se to dešava - poručila je Samira za "Pink.rs".

kurir.rs/telegraf.rs/preneo I.L.

