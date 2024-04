"TIGROVA KRV!" Veljko Ražnatović se skinuo u Titelu i pokazao TRBUŠNJAKE, tetovaže sevaju, a sve PATRIOTSKE (FOTO)

Veljko Ražnatović skinuo se u Titelu i pokazao zategnuto telo i rezultate napornih treninga, s obzirom na to da zbog priprema za bokserske mečeve trenira skoro svakodnevno.

On je uz fotografije na kojima uživa sa društvom i na suncu pokazuje mišiće i brojne tetovaže uz poruku: "Tigrova krv"!

Upravo tigar mu je, zasigurno zbog pokojnog oca Željka Ražnatovića Arkana, čest opis u objavama i taj termin koristi i za oslovljanja bližnjih, pa je nedavno ženi Bogdani poručio da je "majka tigrova".

Podsetimo, nedavna ispovest Veljka Ražnatovića preplavila je domaće portale i društvene mreže, što ne čudi s obzirom na to da je o brojnim stvarima prvi put javno govorio.

U nekoliko navrata spomenuo je pokojnog oca Željka Ražnatovića Arkana, a jedno pitanje odnosilo se i na to da li misli da bi on bio ponosan na sina, da je živ.

- Da li bi on bio ponosan na odabir tvoje profesije, na život kakav vodiš? - upitan je Veljko u podkastu u kom je gostovao.

- Ne znam... - počeo je.

- Stvarno ne znam. Kao što vi i sami znate, ja upoznao svog tatu nisam. Možda bi hteo da završavam treći fakultet ili da sam u totalno nečemu petom... Ne znam. Verujem da bi sigurno bio ponosan na čoveka u kakvog sam se napravio. E, sad, da l' bi bio ponosan na neke stvari iz prošlosti - siguran sam da ne - priznao je Ražnatović.

Nakon konstatacije da njegova majka Ceca stalno prati sve mečeve, ali da su joj isti stresni, Veljko je upitan da li ga je nekada posavetovala da batali boks.

On je rekao da o tome nema ni govora.

- Ona zna da ne može to da mi kaže. Ne bi imalo nikakav efekat ni da mi kaže, a i zašto bi me sputavala u nečemu što me čini onim što jesam? - rekao je u podkastu Informera.

