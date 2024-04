MISTERIOZAN ŽIVOT DŽENANA LONČAREVIĆA: Komšije u Beogradu ŠOKIRANI dvostrukim životom pevača, a evo s kim ga viđaju u kraju

Pevač Dženan Lončarević razvodi se posle 25 godina braka od Samire, s kojom ima dvoje dece.

Pevač, kako mediji prenose, već 15 godina živi sa drugom ženom u Beogradu, a njihove komšije na naše pitanje da li viđaju komšiju koji je odskoro razveden, ostao je šokiran. Kako nam je prva komšinica pevača rekla, ona ništa nije znala o njegovom braku, niti o njemu lično.

- Ju, razveo se. Pa ne znam šta da vam kažem. Ovde ga viđamo samo sa muškarcima, nedavno su mu neke devojčice ovde pevale njegove pesme kad je sedeo u kafiću on onako hladan, mračan i nema rekaciju. Sa ženom ga ja stvarno nisam viđala - rekla nam je komšinica iz zgrade.

U prodavnici koja je na nekoliko metara od zgrade pevača kažu da ga često viđaju, ali da o njemu skoro ništa ne znaju.

- Viđamo ga često. Živi tu preko puta stalno dolazi. Mi uopšte nismo znali da je imao jednu ženu tamo a da sa drugom živi ovde. Nama je to ista žena. Ćutljiv je, ne voli da komunicira. Mi znamo za tu jednu ženu koju smo ranije i viđali ovde, i to kad napolje pijemo kafu, pa oni ulete u zgradu. Ali njih dvoje kao da prođu ulicom, dođu u prodavnicu ili sednu u kafić, to se nije desilo. Uglavnom je sam ili sa članovima benda kad dođu po njega kada idu na nastup - rekli su u prodavnici.

Komšija iz zgrade preko puta nam je rekao da ga takođe stalno sreće.

- Viđam ga, mala je ovo uličica. Pre nekoliko dana je bio ovde neki kamion, iznosili su neku opremu. Vidim i ja od juče da je komšija glavna tema ali ne nisam ga sretao sa njom. Vidim njega i u prodavnici i u kafiću i kada dođe kolima, ali njega u ženskom društvu nikad nisam video - ispričalo je komšija, dok dok nam je devojka koja ima salon u zgradi rekla da ga viđa njega sa ženom i jednim detetom, kao i da se odavde uskoro seli.

