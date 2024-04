"NISAM MOGLA DA POVERUJEM DA 15 GODINA IMA LJUBAVNICU" Dženanova supruga otvorila dušu: Živeli smo kao muž i žena do prošlog leta

Vest da se pevač Dženan Lončarević razvodi mnoge u Beogradu nije iznenadila jer se pričalo da on već 15 godina živi s drugom ženom u srpskoj prestonici, a njegova supruga Samira sada je šokirala izjavom da ona u to nije verovala jer su najnormalnije živeli sve do prošlog leta.

Samira je najpre kazala da će ročište povodom Dženanovog i njenog razvoda tek biti zakazano:

- Moj predmet tek treba da se zakaže, ali biće ubrzo određen datum ročišta jer je u pitanju maloletno dete. Ne znam da li će to biti za mesec, dva ili tri, uglavnom biće kao i svaki drugi bez obzira na to što ja radim u sudu.

Kažete da Dženan i vi imate dete koje je i dalje maloletno, da li se sporite oko starateljstva nad detetom ili samo oko imovine?

- Oko deteta ništa ne spori samo oko imovine.

Je l' on insistira da vi napustite kuću?

- Te informacije ne mogu da vam dajem, trenutno.

U Beogradu je već poznato da Dženan 15 godina živi s drugom ženom, zbog čega se tek sada razvodite?

- Zato što ja u to nisam mogla da verujem. Nisam verovala zato što sam stvarno volela tog čoveka i nije mi išlo u glavu da je to tako.

Tokom tih 15 godina kakav je bio vaš odnos, da li ste se redovno viđali?

- Naravno da jesmo, dolazio je kući i sve je bilo okej i komunicirali smo do letos.

Dakle, hoćete da kažete da ste sve do prošlog leta živeli kao pravi muž i žena i da je on imao paralelnu vezu?

- Da, da, to je to.

Samira je ranije za telegraf.rs izjavila i da strahuje da će ostati na ulici nakon ovog razvoda jer je pevač svu imovinu prepisao na druge:

- Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem - ističe Dženanova zakonita supruga sa kojom ima dva sina. Ona, kaže, ne brine za sebe, ali brine za decu.

- Ja inače nikada ne bih sebi dozvolila da razgovaram sa novinarima da nemam ovaj problem i da sad nemam kud. Kuća u kojoj boravimo vodi se pola na njega, pola na njegivog brata, i faktički, za 25 godina braka, meni pripada četvrtina kuće jer je sve ostalo što je stekao stavio na tuđim imenima. Meni nije ostalo ništa drugo nego da se borim da obezbedim svoju decu koja na njihovom imenu nemaju ništa - kazala je za Telegraf.rs:

- Ja za sebe imam, imam platu i ja bih se snalazila ali želim njih da obezbedim danas sutra nešto da se desi šta bi oni? - On ima dobar odnos sa decom. Deca ga mnogo vole. Dođe jednom u 15 dana i tada ih vidi. Kada dođe u Prijepolje boravi u istoj kući u kojoj sam i ja, ali ne komuniciramo. Naš odnos je narušen. Naši advokati se čuju, mi ne razgovaramo od leta prošle godine. U februaru mi je stigla tužba za razvod - zaključila je Samira Lončarević.

