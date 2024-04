DARA NAPRAVILA SKANDAL, VODITELJA GAĐALA FLAŠOM: "Ti ćeš da mi kažeš, majmune ušmrkani!" Otkrila šok detalje sa romske svadbe

Već je poznato da naši pevači narodne muzike najviše vole da pevaju na romskim svadbama, posebno onim preko granice. One u Francuskoj, Italiji, Austriji, važe za veoma bogate i raskošne, a Dara Bubamara se gostujući u jednom podkastu, prisetila svog iskustva s romske svadbe.

Pevačica se prisetila kako je došlo do incidenta zbog kog je letela i flaša, a snimak "osvanuo" na svim mrežama.

"Radila sam jednu romsku svadbu i napušila ih k*****. Jako sam dostojanstvena, ne dam na sebe. U početku kada su me zvali na te romske svadbe nisam znala šta je to. Sad znam i kažem odmah toliko i toliko, dođem na 45 minuta, otpevam i idem", rekla je Dara u podkastu "Vostcast" i prisetila se svadbe na kojoj je izbio skandal:

"Dođe Šaban, Jana, Zorica Brunclik, Šerif Konjević, Brena bila, sediš i slušaš onu njihovu muziku koja je do panja odvrnuta, mozak te zaboli. Dva, tri sata kola sviraju, pevači sede. To je bilo u Beču 1.500 ljudi, video bim imaju koliko ljudi je tamo bilo. Neki voditelj, matora drtina tamo, već se ušmrkao, diriguje, majmunčina neka i kaže on: 'Sad Dara' i ja mu pokažem da večeram, a on meni nešto kao: 'Ja kad kaže'. Ja ga iskuliram i nešto je bilo i onda je rekao: 'Sad dueti', Darko Lazić i ja", prisetila se Dara i objasnila kako je sve kulminiralo.

"Kažem mu ne možemo duete, jer su to matrice, a on meni: 'Ti ćeš da mi kažeš', na mikrofon. Kad sam ja pop*zdela, još sam bila u pms-u: 'Ti ćeš da mi kažeš majmune jedan. Ja sam došla zbog ovih ljudi, a ti se meni tako obraćaš, j*bem ti. Mrš odavde'". Nap*šila ga na mikrofon, moji muzičari pobeleli, gađala sam ga flašom i otišla u sobu", prisetila se Dara i za kraj dodala:

"Sad kad me zovu, kažem dolazim na 45 minuta... Ti ljudi su ok, ali ti neki voditelji... Maltretiraju Acu Lukasa, traže deset puta zaredom istu pesmu. Da sam gledala pare milijarderka bih bila, ne možeš ti meni da tražiš deset puta zaredom 'Svi su tu', pevaj ti pi*ka ti materina".

