"UTVĐENO JE DA GASTOZ IMAO 1,6 PROMILA ALKOHOLA U KRVI!" Oglasio se advokat Marinkovića i otkrio kada reper IZLAZI IZ ZATVORA

Nakon informacije da se Nenad Marinković Gastoz nalazi u pritvoru u Tajlandu, jer ga je tamošnja policija uhapsila zbog prekomerene količine alkohola, ovu vest je za Kurir potvrdio njegov advokat Denis Kurtović.

- Nenad Marinković Gastoz je usled upravljanja motociklom zaustavljen od strane pripadnika policije u Puketu u Tajlandu, i tom prilikom je alkotestiran. Utvrđeno je da ima 1,6 promila alkohola (više od dozvoljenog), i iz tog razloga mu je određeno policijsko zadržavanje. Kada je priveden do prostorija policijske zgrade, uočio je da mu je istekla viza par dana pre tog događaja. Imajući u vidu to da su u Tajlandu novogodišnji praznici, te da državni organi ne rade tokom istih, biće zadržan do 17. aprila, kada se i očekuje njegova deportacija u Republiku Srbiju. Na kraju bih u njegovo lično ime demantovao sve medije koji su objavili da su kod njega pronađene bilo kakve nedozvoljene psihoaktivne supstance ili da je upravljao pod dejstvom istih.

foto: Kurir televizija

Inače, ovim povodom se oglasio i reperov otac, koji je istekao da je njegov sin nevin i da će uskoro da bude pušten na slobodu.

foto: Nemanja Nikolić, Kurir

- Evo me tu sam, pijem pivo. Naravno da znam da mi je sin u zatvoru. Nažalost, ne mogu ništa da mu pomognem. Koliko znam nije ništa kriv, a ako se dokaže da je kriv na***aće. Upala je racija tamo gde je on bio i priveli su sve pa i njega. Popodne ću da pokušam da ga dobijem. Imam ja poseban broj telefona. Tamo mu je valjda i devojka, pa nemam šta da brinem - poručio on za Kurir.

