Travellandova šokantna ponuda! All inclusive hoteli u Grčkoj po ceni apartmana

U svetu putovanja, kvalitetan smeštaj po pristupačnim cenama je prava retkost. Zato je “Travelland” agencija odlučila da obrne ovu priču naopako i ponudi vam nešto posebno. Sada možete uživati u luksuzu all inclusive hotela, po ceni apartmanskog smeštaja.

Sunce, more i nezaboravni trenuci na prelepim grčkim plažama čekaju da budu otkriveni. GRČKA, zemlja bogate istorije, ukusne kuhinje i gostoljubivih ljudi, idealna je destinacija za savršen letnji odmor. Potraga za dobrim i kvalitetnim smeštajem je počela. Iako se čini da je izbor veliki, nije tako lako naći sve zadovoljavajuće uslove za boravak na moru. Posebno kada se jedna porodica sa decom odlučuje na put.

Odnos cene i kvaliteta usluga je veoma važan. A savršen balans pronašli smo među ponudama agencije “Travelland” koje prednost daju hotelskom smeštaju. Naime, dobijate sve benefite boravka u hotelu ali po cenama apartmanskog smeštaja. I to u Grčkoj! Pa, ko tome može odoleti! Posebno u vreme priprema za letnji godišnji odmor. Iz raznovrsne ponude agenciije, izdvajamo nekoliko hotela koji su se pokazali kao dobar izbor prema iskustvima iskusnih turista.

foto: Promo

Hotel Delphi Beach 4* je očaravajući hotel smešten na obali kristalno čistog Egejskog mora, udaljen svega 2,5 km od pitoresknog ribarskog sela Erateini. Ova ekskluzivna lokacija između Galaksidija i Nafpaktosa pruža savršen spoj prirodnih lepota i tradicionalnog grčkog šarma. Bilo da putujete sa porodicom, partnerom ili prijateljima, ovaj hotel će vas osvojiti svojom lepotom, udobnošću i gostoljubivošću. Sa sniženim cenama i popustom do 26%, rezervišite svoje mesto već sada.

foto: Promo

Prelep pogled na Jonsko i Korintsko more uz all inclusive uslugu i popustom od 35% na cene, moguće je dobiti u hotelu Porto Rio 4*. Lociran na 8km od Patre, hotel nudi bogatu ponudu sadržaja za zabavu i relaksaciju, uključujući bazen za decu i bazen za odrasle, teniske terene, teren za košarku, Spa i Wellness centar… Najniža cena boravka po danu je 37 evra.

foto: Promo

AKCIJA: PUN PANSION PO CENI POLUPANSIONA! Hotel Mitsis Galini Wellness&Spa 5* je savršen izbor za sve one koji žele da spoje luksuzni odmor sa wellness i spa iskustvom na jednoj od najlepših destinacija u Grčkoj. Resort je smešten u blizini Atine u mestu Kamena Vurla koje je poznato po termalnim izvorima. Drveća eukaliptusa koje ga okružuju stvaraju miran ambijent za opuštanje i uživanje. Usluga u hotelu je polupansionska, međutim, imate priliku da dobijete i pun pansion po ceni polupansiona. To nije sve, za porodice koje su na odmoru sa decom, prvo dete do 11,99 godina boravi GRATIS u hotelu, za drugo dete do 11,99 godina odobren je popust od 70%.

AKCIJA: POLUPANSION PO CENI NOĆENJA SA DORUČKOM!

Poluostrvo Halkidiki, jedna je od najatraktivnijih turističkih destinacija u Grčkoj već godinama unazad. Kasandra je najzapadnije poluostrvo i poznata je po svojim živopisnim plažama, kristalno čistom moru i bogatom noćnom životu. Na njenom severozapadnom delu, u Sani regiji, mešten je hotel Simantro Resort 5*. Hotel raspolaže sa 346 renoviranih soba sa pogledom na more, baštu ili bazen. Osim sniženih cena boravka do 30%, dodatna pogodnost je i GRATIS polupansion.

foto: Promo

Živopisno mesto kao što je Hanioti na poluostrvu Halkidiki, privlači turiste iz celog sveta jer ga krasi kristalno čisto more. Idealan je izbor za one koji traže kombinaciju opuštajućeg odmora na plaži i zabavnog noćnog života, sa dodatkom autentičnog grčkog šarma. Na istočnom delu poluostrva Kasandra, na 500m od centra mesta Hanioti, nalazi se hotel Hanioti Grand Victoria 3*. Njegova cena boravka po danu je izuzetno povoljna jer je aktuelan popust do 35%. Još jedan hotel zavrđuje našu pažnju jer je smešten na samoj obali - Hanioti Grand Otel 4*. Sa popustom do 45% na cene boravka ovaj hotel nudi doživljaj urbanog okruženja i toplinu južnog mora.

Svi zainteresovani za aranžmane mogu izvršiti rezervacije mesta na adresi Dobračina 43, u Beogradu ali i online putem sajta www.travelland.rs. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

