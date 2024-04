GDE JE DANAS DARKO MARTINOVIĆ? Pobedio u Zvezdama Granda, doživeo tragediju, otkrio da nije potpuno slep, pa se povukao...

Pobednik šeste sezone takmičenja "Zvezde Granda", Darko Martinović iz Crne Gore osvojio je i žiri i publiku svojim glasom, međutim, iako su mu mnogi predviđali blistavu karijeru, on se potpuno povukao sa javne scene.

Darko Martinović posle trijumfa u ovom muzičkom takmičenju je snimio album prvenac, kao poklon od produkcije.

- Mnogi misle da sam potpuno slep, ali vidim otprilike pet odsto. Vidim toliko da znam kada je dan, a kada noć. Kao klinac, kada sam počeo da se osamostaljujem, dolazilo je do nerazumevanja od strane mojih vršnjaka. Oni nisu mogli da shvate taj nedostatak i to što ja ne mogu da igram fudbal. Deca su umela da budu surova. Kasnije su me prihvatili i sada nemam nikakvih problema - rekao je on svojevremeno.

Darko je jednom prilikom ispričao da je kao veoma mlad doživeo porodičnu tragediju zbog koje je prošao kroz teške trenutke.

- Živim sa majkom i sa dvojicom braće, oni su mi pomogli da uspem i kao pevač i kao čovek, a otac mi je umro pre četiri godine, kada su mu otkazali bubrezi. To su bili teški trenuci za mene, ali život je morao da ide dalje - ispričao je 2012. godine, odmah nakon pobede u popularnom muzičkom takmičenju.

Iako se ne pojavljuje na estradnoj sceni, on nastupa i peva po klubovima i privatnim proslavama.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

04:15 Danijela Martinović proslavila 30 godina karijere