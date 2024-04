OVE STIHOVE JE SNEŽANA ĐURIŠIĆ POSVETILA VANJI MILOŠEVIĆU: Reči pesme otkrivaju koliko je njihova ljubav JAKA!

Snežana Đurišić vlasnica je brojnih pesmama od kojih su neke postale i vanvremenski hitovi. Ona je nedavno za Grand otvoreno govorila o karijeri, a tada je priznala koju je pesmu posvetila partneru Vanji Miloševiću.

Snežana ipak kaže da može sa sigurnošću da peva i tekstove koje danas pišu mladi autori, ali pre svega ističe da te numere moraju da budu prilagođenje njoj i njenoj dugogodišnjoj karijeri.

- Nešto što se sada sluša, piše i peva, može, ali da bude primereno mojim godinama i onome što ja radim, onome što mi priliči. Ne mogu tekstovi biti isti i podjednako prilični meni i nekoj mladoj curi koja je tek počela da peva – rekla je ona za Grand.

Pre samo nekoliko meseci, Snežana je objavila pesmu „Moj genije“, a upravo je tu numeru posvetila njenom dugogodišnjem partrenu, doktoru Vanji Miloševiću.

foto: Dragana Udovičić

- Jeste ta pesma posvećena Vanji, naravno da je posvećujem i svima koji slušaju i vole ono što ja radim. Većina mojih kolega i koleginica ne doživljava tako pesmu. Desilo se na primer da u momentu kada mi je bilo teško do mene dođe pesma „Kako da se pomirim sa tim“ i to me je tada pomerilo. U principu ne doživljavam pesme tako lično, ne pronalazim se u njima, mada bih mogla. Svako od nas voli, svađa se, ljubi i rastaje se, život se živi. Veliki procenat dešavanja u životu, poznat je svima nama - zaključila je Snežana.

Podsetimo, pre nekoliko dana se u pojedinim medijima pojavila lažna vest da je Snežanin partner, doktor Vanja Milošević preminuo, a pevačica se tada oglasila za Grand i je još jednom apelovala na sve da ne šire dezinformacije.

foto: Kurir televizija

-Na internetu se pojavio lažni naslov sa lažnom vešću o smrti mog partnera, koju sam ja navodno čula dok sam nastupala i svako slovo tog naslova je laž. Dok pokušavam da saberem misli od besa, bez prestanka me kontaktiraju zabrinuti prijatelji i članovi Vanjine i moje porodice, vrlo uznemireni. Ne želim ni da pomislim šta bi bilo da je Vanjina majka pročitala ovaj malociozni naslov i kako bi to uticalo na njeno zdravlje - naglasila je Snežana.

- Ovakvo ogavna delovanja na internetu zarad par klikova, da bi se zaradilo na laganju o nečijoj smrti je toliko odvratno i neoprostivo da ću prijaviti ovaj slučaj Odeljenju za visoko-tehnološki kriminal u nadi da će se, ko god stoji iza ove zle namere, biti zaustavljen i priveden pravdi. Nedopustivo je da se ovo dešava, bez ikakvog razmišljanja kako će uticati na ljude i njihove porodice i prijatelje.