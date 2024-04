"BESKRAJNO JE NASMEJANA BEBA" Marija Šerifović progovorila o sinu, a zbog ovoga je imala duel sa majkom Vericom: Prelazi granice!

Marija Šerifović nedavno je dobila sina kojem je dala ime Mario, a sada je pevačica otkrila kako se njena majka, Verica Šerifović, snašla kao baka.

foto: Promo

Naime, Marija je u svom novom vlogu pokušavala da pomogne Verici oko spremanja hrane u kuhinji, a tom prilikom progovorile su na temu majčinsta.

- On je jedna beskrajno nasmejana beba i najviše me raduje što je već sa jednim mikro karakterom koji mi se dopada. Kada pomislim da nešto ne mogu ili da sam preumorna, pošto više niko ne spava u kući i ne radi ništa osim što sedi pored njega, onda me pogleda iskezi se i onda se mi upiškimo u gaće - rekla je Marija sa osmehom, pa dodala:

foto: Pritnscreen/Instagram

- Baba je dobra, zna da pređe svoje granice, granice koje se zovu baba, ali ona je devica. Još uvek joj ništa ne zameram. Do sada, za ovih šest meseci smo imale jedan duel - ispričala je pevačica, a na to se nadovezala i njena majka.

foto: Promo

- Želja za potomstvom je bila mnogo velika i to se očekivalo i iščekivalo i Bogu hvala desilo se. Marija je toliko srećna, ma presrećna. Maria mogu da nunaju i žene i babe, al onog trenutka kad je na njenim grudima, to treba videti - dodala je Verica.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:09 Marija razgovara sa sinom