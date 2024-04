SABOTAŽA! Dženan sumnja da žena preko veze odugovlači razvod! OVO SU SVI DETALJI

Dženan Lončarević sumnja da njegova supruga Samira Lončarević odugovlači razvod braka!

S obzirom na to da je pevačeva još uvek zakonita partnerka zaposlena u sudu, on je u ovu tvrdnju uveren, jer iz te institucije do današnjeg dana nije dostavljen predmet na obavezno mišljenje koje daje centar za socijalni rad.

foto: Nenad Kostić, Filip Plavčić, Printscreen/Instagram

Popularni muzičar je 28. februara zvanično podneo sudu zahtev za razvod braka, a detalje o svemu tome za Kurir objasnio je izvor upućen u razvod poznatog para. - Da objasnimo ovu nesvakidašnju situaciju. U sudovima u manjim mestima u Srbiji se predmeti rade i zakazuju mnogo brže nego u sudovima u velikim gradovima, u kojima postoji mnogo veći obim posla. Dostavljanje predmeta centru za socijalni rad je tehnička i brza stvar koja ne zahteva nikakvo vreme niti posebnu proceduru. Međutim, u ovom slučaju se to odugovlači iz nepoznatog razloga. Naravno da Dženan sumnja da Samira stoji iza toga. Jer dok god centar ne da svoje zvanično mišljenje, sud ne može da postupa u tom predmetu niti da postupa po tom slučaju. U celoj situaciji zakazivanje prvog ročišta za 23. jul 2024. godine, gotovo pet meseci od podnošenja tužbe, vrlo je neuobičajeno, jer ni u Beogradu, gde ima mnogo više posla, to se ne dešava, već se razvodi brže rešavaju - tvrdi naš izvor.

foto: Dragan Kadić, Printscreen/Instagram, Kurir

Sa druge stane, Samira je u javnosti izjavila da se njoj nigde ne žuri i da sve ide po redu. Ni pevaču se očigledno nigde ne žuri, ali se on obratio sudu jer ga je iznenadio tako dalek datum zakazivanja prvog ročišta. Ovim povodom najpre smo kontaktirali s Dženanom, ali on nije odgovarao na naše pozive. Pozvali smo njegovog pravnog zastupnika Željka Ristića, kome smo detaljno objasnili povod.

foto: Shutterstock, Printscreen/Instagram, Nikola Anđić

- Razumem vaše pitanje i interesovanje, ali još uvek ne mogu da komentarišem postupak koji je u toku. Više informacija o celom predmetu biće dostupno nakon direktne komunikacije sa sudom i centrom za socijalni rad koju želim da ostvarim - kratko je prokomentarisao. Zvaničan mejl smo poslali i Centru za socijalni rad Prijepolje sa ciljem prikupljanja dodatnih informacija o ovom slučaju, ali odgovor nismo dobili.

