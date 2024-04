VELIKI INTERVJU TEYA DORE: Daću sve od sebe za što bolji plasman na Evroviziji, nek nam je Bog u pomoći! Moji favoriti su...

Ovogodišnja predstavnica Srbije na Evroviziji Teodora Pavlovska, alijas Teja Dora, po mišljenju mnogih jedna je od ličnosti koje su obeležile 2023. godinu. Ovim povodom Teodori je dodeljena nagrada "3, 2, 1 - Srbija" za najboljeg ambasadora Srbije u svetu.

Pored nje, za ovo prestižno priznanje nominovani su bili glumac Miloš Biković i košarkaš Nikola Jokić. Istu nagradu prošle godine dobio je naš najbolji teniser Novak Đoković.

foto: Nemanja Nikolić

Nakon dodele nagrada razgovarali smo s Teja Dorom, koja nam je rekla da jedva čeka da otputuje u Malme na Evroviziju.

- Jako se radujem odlasku u Malme. Mnogo radimo ovih dana. Svakodnevno imamo probe po četiri, pet sati. Ja idem na časove pevanja. Sve živo sređujemo, dorađujemo poslednje detalje kostima. Sve je jako lepo i sve ide kako treba.

Šta je ostale učesnike najviše zanimalo kad je naša pesma "Ramonda" u pitanju?

- Kolege najviše zanima da im objasnim šta je ramonda i zašto je nama ona toliko značajna. Interesuje ih i kako će izgledati nastup, kakva su mi osećanja i da li sam uzbuđena, kao i kakvi su fanovi Evrovizije ovde u Srbiji. Objasnila sam im da smo mi ovde malo ludi i da se svi generalno podržavamo i bodrimo, ko god da je predstavnik, i da je to jako lepo.

foto: RTS

Upoznala si se i s Bebi Lazanjom, koji će predstavljati Hrvatsku. Kakvi su utisci? Da li ste pričali o nekoj saradnji?

- Fenomenalno je bilo sa Bebi Lazanjom. Dogovor za duet još nije pao, ali što da ne! Malo nam se razlikuje muzika (smeh). Marko je baš strava i tamo smo provodili vreme zajedno na događajima koje smo imali pre nastupa. Tu je bila i devojka koja predstavlja Sloveniju. Baš smo se lepo uklopili. Mi "naši" se uvek nekako nađemo, tako da smo i provodili najviše vremena zajedno.

Ko su tvoji favoriti na Evroviziji?

- Jedan od favorita mi je Hrvatska. Muzički mi se sviđaju i Italija, Ukrajina, Francuska. To meni lično prija.

Pratiš li stanje na kladionicama i da li razmišljaš o plasmanu?

- Trenutno se ne bavim plasmanom. Samo očekujem da posao odradimo na najvišem mogućem nivou i da damo sve od sebe. A to hoćemo. Nek nam je Bog u pomoći i nadam se da će sve biti super.

Sarađivala si sa Anastasijom Ražnatović? Da li je bilo prilike da se čujete i da ti udeli neki savet?

- Anastasija mi je čestitala posle PZE. Dala mi je savet da uživam i poslala mi je predivnu energiju.

foto: ATAimages

Ponovo si vratila šiške, po kojima si prepoznatljiva.

- Vratila sam moje šiške. Dva dana sam bila slepljena. Ona frizura je bila lepa, nešto malo ženstvenije, ali sam ja navikla na ovu moju frizuru već godinama.

Koje žene iz istorije ili savremenog doba predstavljaju tvoju inspiraciju?

- Žene koje se bave muzikom su nekako uvek moja inspiracija i nešto čemu se divim. Naročito danas, kad moraš da budeš jak da bi opstao.

Koju si osobinu nasledila od mame Jasne?

- Upornost.

Postoji li mogućnost da i ona krene s tobom u Malme?

- Jao, to bi bilo baš strava. Ona bi tamo bila pod takvim stresom..., ali je divna. Kao svaka majka. Jako me podržava i voli. Nisam sigurna da li će to moći da se desi, ali bih jako volela.

foto: Privatna Arhiva

Ko ima veću tremu od vas dve?

- Mama ima veću tremu od mene. Sigurna sam u to. Naročito u ovom trenutku. Ja nemam neku ludačku tremu, ali znam da kako se približavamo takmičenju da će to da se pojača.

Kako se oslobađaš od treme?

- Pokušavam da se smirim i da budem mirna. Pred nastup volim da budem okružena mojim dragim ljudima iz tima. Nadam se da ću to tamo moći. Najbitnije mi je da imam neki svoj mir u glavi.

Da li ti posle pobede momci prilaze više nego ranije?

- Toliko sam zatvorena u kući, a kad izađem, imam neke probe, tako da stvarno ne znam gde bi stigli da mi priđu.

Da li si patila zbog ljubavi?

- Imala sam duge veze. Nije bilo bolno, gledam da odnos završim prijateljski. Vodim se onim da ako je bolno na početku, biće bolno i na kraju. Dobro, nije baš tako, ali bolje je da završim sve odnose na lep način.

Da li te stare ljubavi postanu deo pesme?

- Da. Ima nekih pesama. Podsvesno je neki deo teksta sigurno inspirisan tim situacijama.

foto: Damir Dervišagić

