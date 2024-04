"ZOVEM JE I PLAČEM..." Katarina Grujić u suzama zbog kume Andreane Čekić: Kakva emocija...

Katarina Grujić se slomila zbog svoje kume Andreane Čekić, pa joj se odmah obratila.

Naime, Andreana Čekić je objavila nove pesme, a njena kuma je pesme doživela emotivno pa je čak završila i u suzama.

- Na Jutjubu ide ova pesma, zovem je na video, plačem... Gleda me, počinje da plače i ona... Ništa manje od tebe kumi nisam ni očekivala, ovakva emocija, ovakav glas se jednom rađa - napisala je Katarina na Instagramu.

Inače, Katarina i njen suprug žive odvojeno zbog njegovog posla.

Katarina ističe da ima puno poverenje u supruga koji trenutno živi u Grčkoj, te ističe da u njihovom odnosu nema mesta za sumnje.

- Kod nas zaista nema ljubomore. Možda sam nekada proveravala telefon, ranije u vezama, ali sada u braku, ne. Znate kako, sigurno se ne bih udala za nekog za koga mislim da nije veran i zbog koga bijem glavu i ne spavam noćima- rekla je Katarina, a potom dodala:

- Bitno je osetiti mir, a ja sam osetila da je Marko dobar čovek i da je pravi za mene. Stvarno ne brinem kada je on u pitanju. Kada neko želi da te prevari, prevarićete i kada ode do prodavnice i da baci đubre, to su sve gluposti. Znam kakva je Marko osoba. Ni on nije ljubomoran, mislim u granicama normale postoji neka doza ljubomore, ali ne da se proveravaju telefon i- poručila je Katarina

