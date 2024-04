POTPUNI OBRT U ŽIVOTU MILANA STANKOVIĆA! Hteo da postane iskušenik, posle stava MONAŠTVA, odlučio se na veliku PROMENU

Pevač Milan Stanković navodno je odlučio da se vrati muzičkoj karijeri, a ova njegova odluka oduševila je fanove. Naime, Milan Stanković je navodno pored odluke da se vrati muzici, odlučio da napravi još još jednu veliku promenu.

Njegov novi album izaći će za manje od mesec dana i on će biti potpuno drugačiji od svega onoga što je on do sada radio. Naime, Milan Stanković je navodno pored odluke da se vrati muzici, odlučio da napravi još još jednu veliku promenu.

foto: Antonio Ahel/ATAImages, Instagram

Njegov novi album navodno će izaći za manje od mesec dana i on će biti potpuno drugačiji od svega onoga što je on do sada radio.

Inače, Milan Stanković je pre samo godinu dana želeo da postane iskušenik u manastiru Podmajine u Crnoj Gori, ali je na njegovu žalost tada odbijen. Monah pomenutog manastira je obrazložio zašto je doneta takva odluka, koja je očigledno bila odlučujuća da se pevač vrati karijeri.

– Brat Milan nije bio u manastiru tokom ovog leta, bio je za vreme velikog vaskršnjeg posta. Iako je imao, a i dalje ima želju da krene monaškim putem, stav igumana i bratije je da je ipak još rano da zvanično bude pridodat kao iskušenik, tj. našem bratstvu.

– Mora da prođe još vremena. Milan mora da nauči da se još više usavršava u trpljenju i molitvi. To je za njegovo duhovno dobro – rekao je tada monah pomenutog manastira.

kurir.rs/svet/preneo I.L.