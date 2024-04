"KUPIO STAN ŠVALERKI U KRAJU GDE JOJ ŽIVE RODITELJI" Komšije u BG otkrivaju kako se Dženan i ljubavnica ponašaju, spomenuli i dete

Dženan Lončarević se posle 25 godina braka razvodi od supruge Samire, a javnost je ostala zatečena, s obzirom na to da pevač skoro nikada nije pričao o privatnom životu.

Nikada se u javnosti nije pojavljivao sa Samirom, a živeli su na dve relacije Prijepolje-Beograd.

Komšije u Prijepolju su iznenađenje i šokirane.

- Ja sam šokirana, znam ga odrasli smo tu, važio je za fino dete, za primer. Šta se desilo, šokirana sam. Nisam znala da im je brak u problemu - rekla je njegova komšinica, dok se druga nadovezuje: Nisam ga odavno gledala. Retko dolazi, posebno sada od kada ima problem sa suprugom oko razvoda. Ona je tu vredna je, posvećena majka. Razvozi decu, čisti dvorište. Vidi se da je ovo potreslo. Baš se žalila komšinki da ne zna kako da se izbori sa ovom situacijom. On u Beogradu ima ljubavnicu, a ona ovde mora sve sama.

S druge komšije sa Dženanove beogradske adrese, gde živi sa drugom ženom godinama kažu da ih retko viđaju zajedno.

- Njeni roditelji su tu u komšiluku, žive u jednoj od okolnih zgrada i svi su na okupu. Kažu da imaju i dete, ali ja ga nisam videla - rekla je jedna komšinica.

- Dženan dolazi ovde u prodavnicu da kupuje hranu, ali nikada ne izlazi sa ljubavnicom, već godinama izlaze odvojen iz zgrade. Jako su oprezni po tom pitanju - rekao je komšija iz obližnje zgrade.

Jedna starija gospođa je zastala i sama počela priču o pevači.

- Pitate za Dženana? Da viđala sam ga. Tu je i ova mala što se piše da mu je ljubavnica. Gledala sam ga sa njom, ali uglavnom ili izlaze odvojeno ili uveče, ali se pretežno kriju. Nije baš on druželjubiv. Skoro pa se nikada i ne javi. Uđe u garažu autom iz auta u lift i to je to. Ova njegova ide do prodavnice i nosi kese. A što se tog deteta tiče o kom se priča, ne znam šta bih rekla. Nisam ih viđala - rekla je komšinica.

