DINO MERLIN ODBIO INDIRU RADIĆ! Pevačica ispričala šta se desilo pre dosta godina

Poznata pevačica Indira Radić progovorila je o kolegi Dinu Merlinu i želji da snime duet, ali i svom bendu koji je godinama u istom sastavu.

- Članovi mog benda i ja se super družimo, sve obilazimo zajedno kada negde otputujemo. Kod nas se ništa nije promenilo u odnosu na ranije turneje. Deset godina imam isti tim - istakla je Indira na početku.

Indira Radić otkrila da ju je odbio Dino Merlin

foto: Kurir televizija

- U neko vreme dvehiljaditih imala sam jednu pesmu koja je bila tipična za Dina Merlina i mene. Saradnici moji i ja smo tada razmišljali o tome, ali nismo to ostvarili - kazala je ona.

- Poslali smo Merlinu pesmu i on je odslušao i rekao: "Eh, što me nisi pozvala kada si snimala pesmu 'Lopov'", ali ko može da zna šta će biti hit... Nisam posle ni sa kim ni snimila tu pesmu, zaboravila sam i koja je. Rale i Marina su uradili tu pesmu, odlična je, a zašto Dino to tada nije osetio ne znam - otkrila nam je pevačica, pa se dotakla pokojne autorke mnogih hitova, Marine Tucaković.

foto: Damir Dervišagić

- Velika je autorska kriza, teško je napraviti pesmu pevačima koji su dugo na estradi. Marine nema, osećala je pevače, sada je jako teško stati iza toga, a ja dok ne budem sigurna da je to to, neću izdati ništa - istakla je Indira.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

