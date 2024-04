MILE KITIĆ IMA 3 PENZIJE! Samo iz Nemačke mu mesečno stiže čak 1.600 €, evo šta kaže pevač

Mile Kitić poput njegove koleginice Lepe Lukić prima čak tri penzije.

foto: Nemanja Dedović

Mile Kitić je, naime, jednom prilikom otkrio kolika su mu penziona primanja.

- Ja sam već u penziji, sedam godina. Imam veliku penziju. Bosansku 62 evra, pošto sam živeo u Sarajevu, uplaćivao sam penziono i socijalno. Imam i ovde 70 evra, može da se skupi za ručak. Šalim se malo, uplaćivao sam minimalce samo da bih imao zdravstveno osiguranje. Imam nešto malo i nemačke penzije, ali, ako se do sad nisam organizovao da mirno provedem ostatak života, onda bi trebalo da me ubiju. Pedeset godina pevam, poderao sam se pevajući, ako nisam uspeo nešto da sačuvam onda, ništa nisam uradio. Nisam neke milione zaradio, ali imam dovoljno da živim bezbrižno do kraja života. Čak i Elena… Niti joj trebaju kola, niti stan, ima sve, ispričao je svojevremeno Mile Kitić za domaće medije.

Mile tad nije pomenuo kolika je cifra koja mu stiže iz Nemačke, ali kako je "Kurir" ranije otkrio u pitanju je 1.600 evra.

foto: Petar Aleksić

Mile Kitić je navodno, porez u Nemačkoj počeo da plaća 1994. godine jer je jedino tako mogao da dobije radnu vizu za celu Evropu, ne računajući da će jednog dana imati i dodatnu korist od toga. Plaćao je namete paušalno, što je na godišnjem nivou u Nemačkoj oko deset hiljada evra.

To je i ispričao jednom prilikom za medije, ali i da je platio kaznu upravo zbog neizmirenih obaveza.

- Ja sam se jednom opekao i od tada vodim računa. Iako nije bila moja greška, devedesetih sam zbog neplaćanja poreza morao da izmirim dug od 100.000 maraka sa kamatom. Inače, sad uredno plaćam porez u Nemačkoj, prema kojoj imam tu obavezu bez obzira ma to gde nastupam, jer tamo imam prijavljeno mesto boravka.

foto: Kurir televizija

Lepa Lukić ima tri penzije

Lepa Lukić jednom prilikom otkrila je kako je došlo do toga da ima čak tri penzije, kao i kolika su zapravo njena mesečna primanja.

Lepa jednu penziju ima zbog godina staža, prima nacionalnu penziju, a od supruga je nasledila kanadsku penziju.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:39 MILE KITIĆ OTKRIO TAJNU NJEGOVE ĆERKE IZ KUPATILA! Pevač potom rekao šta misli o Eleninom novom dečku: Ne znam koliko će trajati