"OSEĆAJ KAD UBODEM SAMU SEBE..." Nadežda progovorila o neizlečivoj bolesti sa kojom se bori: U početku je bilo čudno...

Nadežda Biljić zbog zdravstvenog problema morala je da promeni svoj život iz korena.

foto: Dejan Milićević

Naime, Nadežda je jednom prilikom otkrila da boluje od dijabetesa i priznala koliko je dijagnoza uticala na njen svakodnevni život.

- U poslednje vreme se često javlja taj problem kod ljudi, ja sam obolela od šećerne bolesti, dijabetesa tipa jedan, živim na insulinu, ni malo nije lako. Nije lako u smislu što ja svoj tridesetogodišnji život treba da okrenem naglavačke, da počnem da doručkujem, što nikada nisam radila, da ostavim slatko koje volim najviše na svetu – ispričala je Nadežda jednom prilikom i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Sam osećaj kad uzmem insulin da ubodem samu sebe nije ni malo prijatan, ustvari dijabetes nije bolest to je stanje organizma i sa tim se živi i ako vodite računa možete da doživite duboku starost. Na žalost i moj brat i ja imamo isti tip šećera, meni je to jako teško palo, to sam saznala posle porođaja. To se javilo tokom trudnoće, gestacijski dijabetes, to se tako zove, često se pojavi kod žena tokom trudnoće. Bude na samoj granici, pa kad se žena porodi budeš na dijeti i onda se to reguliše, ali kod mene se to nije regulisalo. Kada sam izašla iz “Narodnog fronta”, pošto sam se porodila pre vremena hitnim carskim rezom, ja sam prvi put u životu imala visok pritisak, što nikada do sada nisam imala, niti davala na značaju pošto je sve vreme bio problem taj dijabetes.

Ona je ispričala da je za dijagnozu saznala slučajno.

- Vukla sam to mesec i po dana, osećala sam se čudno, a sreća u nesreći je što je moj brat dijabetičar pa je imao aparat, pa sam izmerila šećer i bocnula sam se dva tri puta i mislili smo da se aparat pokvario jer sam imala šećer 29,8. Bola sam se 4, 5 puta na dan, a sada je to malo bolje - rekla je Biljićeva svojevremeno u emisiji "Grand magazin".

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

28:09 Nije sve tako crno BEST OFF