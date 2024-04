"LUKA MI GOVORI DA NOSIM KRATKE STVARI, NE VOLI DA SAM KAO BABA!" Milica otkrila detalje odnosa sa Dačićevim sinom: Zameram mu...

Pevačica Milica Jokić, poznata i kao snaja lidera SPS Ivice Dačića, progovorila je o nepoznatim detaljima veze sa Lukom Dačićem.

- Meni se kod njega pre svega sviđa njegova iskrenost i upornost. I taj neki prijateljski odnos i ujedno poštovanje - rekla je Milica i nastavila:

- Ono što mu zameram je njegovo kašnjenje. On toliko dugo može da se sprema i za bilo šta on mora da kasni. To je neverovatno. On se sprema više od mene. Sprema se više od svake žene. Ja taman mislim spreman, kad njega nema još narednih pola sata. Inače za sve ostalo super funkcionišemo, jer smo jako slični. A njemu možda smeta što sad mnogo radim i putujem, pa me nema po nekoliko dana. Ne pravi on nikakav problem, naravno, ali kaže mi kako sam stalno na nekim snimanjima. Ali ima razumevanja, stvarno. Nikada ne pravi nikakav problem.

Milica je otkrila i kako njen dečko voli da se ona nosi.

- Kad ja obučem predugačko, on kaže:"Milice, šta si to obukla, izgledaš kao baba." I onda mi kaže da obučem nešto kratko - kaže otvoreno Jokićka.

Milica se, između ostalog, osvrnula i na odnos sa budućim svekrom, Ivicom Dačićem.

- Imeđu nas je stvarno jedno veliko poštovanje, između njegove porodice i mene, generalno naših porodica. Ništa me ne savetuje, jer vidi da sam vaspitana, normalna, smatra da sve dobro radim i da nema potrebe da me savetuje. Mi se svi porodično okupljamo, zajedno sa mojom porodicom, a onda obavezno i zapevamo. I Luka i ja imamo kompletno ozvučenje u kući. Inače sam bliska i sa Ivicom i sa njegovom suprugom Sanjom, ali pošto ipak moram da budem na ženskoj strani, reći ću da sam sa Sanjom bliža - rekla je Milica u "Razotkrivanju".

