"AFROAMERIKANCI SU ME OBOŽAVALI!" Slavna Beti Đorđević progovorila o turneji po SSSR-u i Zapadnoj Nemačkoj: Imala sam veliki uspeh

Čuvena džez pevačica Beti Đorđević bila je zvezda Jugoslavije 60-ih i 70-ih godina prošlog veka.

U gostovanju kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije govorila je o svojoj slavnoj karijeri i turnejama po tadašnjem SSSR-u i Zapadnoj Nemačkoj.

- Imala sam turneje po SSSR-u, zapravo njih 4. Takođe i u tadašnjoj Zapadnoj Nemačkoj. Tamo sam imala veliki uspeh u američkim klubovima. Posle druge ture pevanje su ustajali, a već posle prvog dana se zacrni klub. To su bili oficirski klubovi gde su bili Amerikanci sa svojim suprugama. Imala sam puno prijatelja afroamerikanaca koji su me obožavali. Tada smo skidali američku muziku i mučili smo se oko tekstova. Jer to nije kao danas da klikneš jedno dugme i da dobiješ sve na izvolte. Mada tada smo se upoznavali sa Amerikancima i njima smo tražili da nam nađu tekst jer to pevaju njihovi pevači i teško se razumeju - rekla je pevačica.

