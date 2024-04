HITMEJKER O MEGA HITOVIMA I SARADNJAMA SA NAJVEĆIM ZVEZDAMA: Otkrio anegdote sa pevačima pa progovorio...

Dražen Damjanović, tekstopisac koji je napisao brojne hitove za Daru Bubamaru, Šaku Polumentu, grupu Đogani, Gogu Sekulić, Draganu Mirković za koju je nedavno i uradio duetsku pesmu sa Ivanom Zakom "Kad srce stane", u intervjuu za Kurir govorio je o saradnjama, počecima, kolegama, anegdotama sa pevačima i o svemu onome što je do sada malo ko znao.

foto: Printscreen

- Bio sam najbolji đak Jugoslavije, ali me škola nije zanimala, zanimalo me sve oko škole (smeh). Napisao sam roman i tada sam shvatio da ja znam da pišem i onda sam krenuo da pišem pesme. Nakon ovoliko godina mogu da kažem da sam radio za preko 150 imena.

Koja je prva pesma koju ste napisali?

- Prva pesma je bila za Šaka Polumentu, mi smo komšije, 27 godina smo kako ja to volim da kažem u istom paklu ili raju kako ko vidi. Nakon što sam ja odlučio da batalim pravni fakultet i krenem u muzičke vode, uradim prvu pesmu "Bila si san moje mladosti" koju je snimio on, a odmah zatim napišem i "Dišem za tebe" to je pesma koja je rađena po njegovom životu i tragediji koja ga je zadesila kada mu je umro brat. Kasnije sam za njega radio i "Eh što nisam sunce" i mnoge druge. Nedavno sam mu napisao još neke pesme i to će biti baš dobre balade.

Sa kim sada sarađujete?

- Sada je izašla pesma, duet od Dragane Mirković i Ivane Zaka "Kad srce stane" i jako sam ponosan na taj projekat. Za tu pesmu mi je Mikiša od Sandre Afrike menadžer nudio 10.000 evra ali ja nisam pristao, hteo sam da to bude pesma za Draganu. Onda sam shvatio da treba da bude duet i pozvao sam Ivana Zaka koji kad sam mu rekao sa kim treba da snimi duet rekao mi je da će pasti u nesvest, jer je to njegov san još iz detinjstva. Dragana je predivna žena spremamo još nešto, što će pokidati, a i ja sam sada njen menadžer za nastupe. I ima još mnogo novih projekata, čuće se i videće se. Dragana je napravila haos sad u Crnoj Gori.

foto: Printscreen

Vi ste iz Podgorice, kakva vam je saradnja sa ljudima odavde?

- Malo se svađam sa aranžerima. Jer aranžeri su mnogo bitni za pesmu, ako oni nešto zeznu ode cela duša pesme, i onda ja smaram, oni se nerviraju, ali za dobre rezultate mora tako. Desilo mi se da je baš bila neka pesma za Šaka i on mene zove iz studija, a ja nisam znao da su svi oko njega tu. Stavio on mene na spikerfon, ja slušam i iznerviram se. Pa krenem ja po svom da psujem da se nerviram, reko šta je ovo nisi ti pevač za kafiće i restorane, kakav je ovo aranžman. I Šako mu vrati aranžman.

Kako vam se čini rad vaših kolega?

- Pa ne znam, svi bi da budu Marina. Čuo sam ko će za koga raditi nove pesme i nešto mi se to ne dopada.

A kako vam se sviđaju Aleksandra Prijović, Milica Pavlović, Tea Tairović, nove zvezde?

- Prijovićka nije po mom ukusu ali se sviđa svima. Milica mi je onako, a Tea je prošla na moju foru, ona je one ritmove koje sam ja koristio ranije ona je to sad opet radila i to je uradila dobro. Čuo sam neke njene pesme za novi album biće to baš dobro.

S obzirom da ste davnih godina napisali ogromne hitove, i snimljeno je mnogo kavera u međuvremenu, da li vam je neko ostao dužan?

- Ne. Pa eno Barbara je snimila 15 mojih pesama kao kavere, tako se i proslavila da se ne lažemo, ali je sve to sređeno i uredno plaćeno.

foto: Printscreen

Kojih anegdota se možete prisetiti sa pevačima, iz studija ili van njega?

- Pa bilo je koliko hoćeš. Ali eto jedna zanimljiva sa Darom i Šakom. Uradim ja pesme Šaku to budu sve hit do hita, i Dara to čuje i zove njega i traži mu moj broj on kaže nema. A zna ga napamet. Ali Bog namesti kockice. Bilo leto, zove mene Šako i pita me da idem s njim na neko krštenje koje peva u Negotinu, i ja krenem. A on zaboravio da i Dara radi to veselje. Stižemo mi tamo, bap, Dara i ja na istom mestu. Ali to sad nije bitno, ovo što ću ti sad reći nikad neću zaboraviti. Ulazimo mi u restoran sala ogromna, sve vlasi. Činki, rinki, pevačica u vlaškoj nošnji, dva metra i jače visoka. Ćana je mala za nju. I oni su tu kao radna muzika a ovi su specijalni gosti. I mi imali kao neku sobu za nas, bekstejdž. I prvo Šako peva svoj deo pa Dara. I ja i Dara sami ostanemo, i ona nešto kuca priča i kaže ona meni "Čekaj, čekaj, Dražen tekstopisac?" ja kažem taj sam. I ona tu skapira ko sam i kaže jaoo sad ću mu... Pa tebe tražim. (smeh)

A kakva je Dara za saradnju? Ona kaže da daje šakom i kapom, da nema problem sa čašćavanjem i plaćanjem.

- Šta da ti kažem, Dara je Dara.

Kako ste upoznali Marinu Tucaković, imate dosta zajedničkih pesama?

- Marina i ja smo uradili mnogo pesama zajedno, ali ja nemam pojma kako smo se mi upoznali. Mnogo smo se voleli. Ona me pozove i kaže šta ćemo, ja kažem ti počni ja ću da nastavim. Ona je pila uz naše pesme, obožavala je to što uradimo zajedno. Dara mi je slala snimke često. Znam mnogo o njoj al neću. Psovala me je često zbog mojih tekstova.

Kurir.rs

