"NAKON NAGRADE, USLEDILA JE ŠAMARČINA" Zorica Marković iskreno o BITNOJ ŽIVOTNOJ ODLUCI: Mene ništa nije moglo da spreči

Pevačica Zorica Marković iza sebe imao veoma bogatu karijeru koju su obeležili usponi i padovi.

Pevačica se sada prisetila svojih početaka na estradnoj sceni.

- Bilo je i lepih i ružnih trenutaka u karijeri, ali sam shvatila, generalno, da se u životu ne živi od uspomena. Nekako razmišljam, uspomene su uspomene, šta je bilo, bilo je. Sadašnjost je najbitnija- rekla je Zorica na samom početku razgovora.

Zorica ističe da je ponosna na sve što je do danas postigla.

- Ponosna sam, ali da ne zaboravimo da je u sve uloženo brdo novca. Ulagala sam sama i mnogo sam ponosna što sam sve uspela sama, bez sponzora. Radila sam, zaradila i uložila koliko sam mogla, a to nije mala cifra. Samo tih 20 albuma po devet pesama puta dve hiljade, ili dvadeset hiljada u to vreme, maraka, evra nije bitno. Plaćeno, zarađeno, uloženo, pa treba se vratiti na nulu, pa opet sve ispočetka, ali ne kajem se, nije mi žao apsolutno- poručila je ona.

Od brata dobila šamarčinu

- Da vam kažem, nekada su pevačica i konobarica bile najgore profesije, u to neko vreme. Mene ništa nije moglo da spreči, mnogo sam rizikovala, ali sam išla za svojim ciljem. Moj ujak, neka mu je laka zemlja, imao je dve ćerke za udaju i ja sam se popela na binu da otpevam pesmu Vide Pavlović „Ljubav je devojački san“, bilo je takmičenje pevača amatera, ja sam bila osmi razred i osvojila sam nagardu. Međutim, nakon te nagrade usledila je jedna šamarčina, ali nije ni prva ni poslednja - počela je priču Zorica, a potom nastavila:

- Ne mislim bukvalno na šamaranje, iako je mene život dosta šamarao. Pamtiću to dok sam živa… Ja sam se zainatila i to sam nekako praktivala kroz život. Inat mi je dao mi snagu i vetar u leđa, taj inat da se dokažem i bila sam u pravu. One su se udale i lepo živele, ništa im ja nisam oskrnavila ugled što sam otpevala jednu pesmu na pozornici. Kasnije su svi mahali sa mnom.

