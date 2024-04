MAJA MARINKOVIĆ IZGUBILA NA SUDU! Ovom zadrugaru mora papreno da plati: Evo koliko para je Takiju izbio iz džepa

Žestok sukob koji je svojevremeno izbio između Maje Marinković i Uroša Ćertića, kada je on njoj vređao oca, a ona njega udarila šoljom, dobio je nastavak - na sudu.

Naime, Radomir Taki Marinković u emisiji na je priznao da je platio kaznu za svoju ćerku Maju Marinković. Taki se sada nakon nemilog događaja oglasio i otkrio detalje sa ročišta.

foto: Kurir televizija

- Istina je, išao sam da platim kaznu u Rumu, u sud, Ćertić je tužio moju ćerku. On sme samo nad slabijima, a ono što je on radio, to ljudi zaboravljaju. Prvo je dobio hiljadu evra, sada tri hiljade - kazao je Taki vidno iznerviran zbog toga.

Podsetimo da Majin otac smatra da je Stanislav dobar momak.

- Drago mi je što je Maja pronašla sreću pored Stanislava. Njihova ljubav je njihova stvar, a ja kao otac podržavam svaku odluku koja čini moju ćerku srećnom - rekao je Taki.

kurir.rs/blic/preneo I. L.

Bonus video:

01:52 NIŠTA NIJE SLUČAJNO, AMERIKANCI ŠIRE UTICAJ U AFRICI! Marinković o geopolitičkoj pozadini rezolucije o Srebrenici: CILJ JE JASAN