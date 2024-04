ZGODNOG PEVAČA I ATRAKTIVNU PEVAČICU SPOJILE SU ZVEZDE GRANDA! Evo šta se sada dešava sa njima (VIDEO)

Muharem Hadrović i Mirna Košanin popularnost su stekli u "Zvezdama Granda", a oboje najviše vole pop muziku, te je tako došlo i do saradnje, ali ne dueta, kako bi mnogi očekivali, već je atraktivna pevačica za svog kolegu komponovala muziku i napisala tekst za pesmu "Strah me je", koja je nedavno objavljena. Muharem, koji je u "Zvezdama Granda" dogurao do finala, numeru koleginice otpevao je sa mnogo emocija, a za odličan zvuk bio je zaslužan Aleksandar Sofronijević, u čijoj je produkciji AS STUDIOTON Muharem snimao.

foto: Bojan Stevanović

- Do saradnje sa Acom je došlo odmah posle finala "Zvezda Granda". Imao sam sreću da upoznam predivne ljude, prijatelje koji su i Acini prijatelji i tako smo se svi nekako povezali. Kod Ace snimam zato što smo već sada prijatelji i mimo posla, a s druge strane, on je jedan veliki profesionalac koji ima savršen studio i ekipu s kojom radi - kaže Muharem, koji uživa u izvođenju Mirnine numere.

foto: Printscreen Instagram

- Brzu pesmu sam izabrao jer mislim da publici treba neki malo brži, energični ritam koji ih pokreće i koji će im preneti tu energiju koju i ja osećam. Publika voli sve, kad im doneseš to sa dušom, kao što to mi radimo na nastupima. Najvažnije je da ljudi prepoznaju emociju i da se to prenese na njih. Sve to zavisi od teksta i muzike i načna na koji se to interpretira. Ja sam malo duže čekao sa pesmom "Strah me je" upravo zbog emocija. Stalno sam ponavljao i ubacivao sebe sve više u nju, da bi to masa mogla prepoznati, a iskreno se nadam da će tako i biti - kaže Muharem, a na pitanje kome je pesma namenjena, s osmehom poručuje: - Pesma je namenjena svima koji se pronalaze u njoj, bivšima, sadašnjima i budućima.

