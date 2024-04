Ksenija Knežević – Ovo je rekla tati za snimanje reklame

Ksenija Knežević gostovala je u Jutarnjem programu Radija S kod Irene i Ivana i prisetila se trenutka kada je prvi put čula da će Knez da snimi reklamu za paštetu. Kao iz stopa je odgovorila: „Nemoj“.

foto: Darko Radovac

Kada je Knez došao i rekao: „Malo ćemo da modikifujemo pjesmu, znaš!“, Ksenija je odgovorila: „Samo to nemoj! Ajde kao da snimiš reklamu za paštetu, to je ok, hrana je ok, dobijaju se ok pare za to, ali da svoju pesmu uništiš, to stvarno nije ok!“

Poznato je da je Ksenija dok je bila u grupi Hurricane snimila reklamu za jednu kladionicu, ali nam je priznala da se zbog toga pokajala.

Kada su je voditelji Irena i Ivan pitali šta joj se najviše sviđa, što je nasledila od tate i ono što je nervira, Ksenija je rekla da voli kose oči, ali da joj stopala i donji zubi nisu ok.

Nakon izlaska iz grupe Hurricane, Ksenija je krenula solo karijeru i još se traži po žanrovima. Međutim, iako nema bakšiša, ipak radi i pesme za svoju dušu. Pravac kojim definitivno želi da ide je pop jer je na njemu i sama odrasla.

Kako je sve to izgledalo u Jutranjem programu Radija S, pogledajte u nastavku:

