"UZELA JE MOJ TEKST!" Gazda Paja se OSTRVIO na Karleušu, ona surovo uzvratila, pa potkačila i Vojaža: "Poslali su mi..."

Jelena Karleuša je već duže vreme uvređena postupkom doskorašnjeg saradnika Gazda Paje, koji na društvenim mrežama nije imao lepe reči za njenu pesmu "Benga", iako je on autor teksta.

Pevačica je nedavno u jednom podkastu ispričala zbog čega više nije u dobrim odnosima s reperom.

- "Bengu" je radio nevaljali dečko Gazda Paja. "Benga, Benga, sudar naših ega..." Jedan ozbiljan dril i ozbiljna priča. To je ono što mali Vojaž pokušava bezuspešno. Tekst je pisao Gazda Paja, koji je opet tu potpisan kao autor teksta, i onda se desila neverovatna stvar s tom pesmom, koja je meni jedna od najomiljenijih. Prvi put sam se oprobala u tom žanru, to je taj neki novi zvuk - dril. Neko mi je slučajno poslao ružne komentare Gazda Paje na Iksu. Zamisli, neko te angažuje i da ti mogućnost da sarađuješ s velikom zvezdom, plati te da napišeš taj tekst, i onda s*re* o tom tekstu na Iksu, i to po svom radu. Neverovatne stvari se dešavaju ovde, ali sve je moguće kad je reč o meni - ispričala je JK u podkastu "Why so serious!?" na WTF radiju.

Gazda Paja sve do sada nije želeo da se oglašava o sukobu s Jelenom, ali promenio je odluku, pa je prokomentarisao ovu situaciju s doskorašnjom saradnicom, te priznao šta ga je najviše povredilo.

- Ne znam šta da kažem. Ja sam imao neke tekstove tu za nju, imali smo saradnju na tom njenom novom albumu, ali oni su onda rešili da uzmu te tekstove i prebace ih u druge aranžmane, melodije i tempo. Na kraju ispada da nisam radio to što sam pisao. Nije da mi se nije dopalo, ali bio sam vrlo iznenađen. Nemam sad neki poseban komentar na sve to, nisam dosad ni pričao na ovu temu. Nešto razmišljam, kada bih unajmio tekstopisca, verovatno bih i ja uradio neki svoj gas. Lično moje mišljenje, taj prvobitni aranžman i tekst su mi bili ludilo - istakao je reper za televiziju E, a onda se dotakao i pitanja buduće saradnje s Karleušom:

- To je pitanje za nju. Ja sam trenutno u fazonu: "Nemojte da me zovete za duet ako mi ne padnete u ruke! Ja ću vas uhvatiti, samo mi verujte, ali nemojte da se ja više bacam u vaše ruke, molim vas" - završio je Paja.

Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt s Jelenom i reperom, ali oni nam se nisu javljali na pozive.

Podsetimo, Jelenu sa Gazda Pajom veže dugogodišnja saradnja, pa su tako, osim što je na njenom albumu "Alfa" potpisan kao autor dva teksta - za pesme "Benga" i "Lucifer", 2019. imali i duetsku pesmu "Lajk", koja je te godine bila jedan od najvećih hitova u regionu.

