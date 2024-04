POZNATI PEVAČ BIO ŽRTVA VELIKE PREVARE! Ukrali mu identitet, pa usledila AGONIJA: Prijatelji mu postavili KONKRETNO PITANJE

Pevač Isak Šabanović suočio se sa sajber nasiljem kada mu je hakovana email adresa kao i profili na društvenim mrežama.

Isak je opisao kako su hakeri čak slali poruke u njegovo ime prijateljima koji nisu znali da je u pitanju prevara.

- Prvo su pokušali da mi „maknu“ Instagram. Promenili smo šifru i zaštitili ga maksimalno. Potom su rekli da se zovem Saša na Fejsbuku, pa sam onda bio i neki drugi Isak - ispričao je pevač i otkrio kakve poruke su hakeri slali njegovim prijateljima.

- Pisali su mojim prijateljima putem Instagrama. Slali su im poruke u fazonu kako im se izvinjavam, da navodno nisam imao vremena za neka viđanja i javaljanja. Pozvali su me prijatelji i postavili mi vrlo konkretna pitanja. „Brate šta ti je, drogiraš li se?“ - prepričao je Šabanović.

"Krao sam, nikada me nisu uhvatili"

Pevač i nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja „Zvezda Granda“, Isak Šabanović, otkrio je da je tokom detinjsta bio nestašan kao i gotovo svako dete.

- Krao sam kao mali, ali to je bilo ono ukradeš čokoladicu i pobegneš. Nisu me nikada uhvatili, ali su možda znali, bila je jedna prodavnica ispred kuće, svaki dan sam tu kupovao. To su bila dečija posla - priznao je pevač.

